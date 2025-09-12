Tip fudbal

BOJAN ZAJIĆ: Stabek „izaziva“ goleadu

Žarko Urošević

12. 09. 2025. u 10:59

* Trener u Vikingu, tipuje utakmice prve i druge lige Norveške

Ilustracija

 

NORVEŠKA 1

BODO – KRISTIJANSUND 1&3+

Molde – Fredrikštad GG

Bran – Valerenga 1&2-4

BRINE – TROMSO 2

Ham Kam – Stromsgodset GG

KFUM – Viking 1X

Sarpsborg – Sandefjord GG

HAUGESUND – ROZENBORG 2

NORVEŠKA 2

EGERSUND – STABEK 3+

OD – HOD 1

Ranhajm – Asane 3+

Raufoš – Alesund 3+

SOGNDAL – LILESTREM 3+

Start – Kongsvinger 3+

Skajd – Mos 3+

Mjondalen – Lin 3+, X2

Bodo, koji je na deobi prvog mesta sa Vikingom, trebalo bi lako da savlada Kristijansund, i najmanje tri puta mu zatrese mrežu. Očekujem da i Rozenborg sigurno dođe do tri boda na terenu Haugesunda, a dvojku predlažem i na susretu Brine – Tromso.

Stabek je nedavno smenio trenera u pokušaju da izbori opstanak. Napadaće na gostovanju Egersundu, trebalo bi da bude mnogo golova.

