BOJAN ZAJIĆ: Stabek „izaziva“ goleadu
* Trener u Vikingu, tipuje utakmice prve i druge lige Norveške
NORVEŠKA 1
BODO – KRISTIJANSUND 1&3+
Molde – Fredrikštad GG
Bran – Valerenga 1&2-4
BRINE – TROMSO 2
Ham Kam – Stromsgodset GG
KFUM – Viking 1X
Sarpsborg – Sandefjord GG
HAUGESUND – ROZENBORG 2
NORVEŠKA 2
EGERSUND – STABEK 3+
OD – HOD 1
Ranhajm – Asane 3+
Raufoš – Alesund 3+
SOGNDAL – LILESTREM 3+
Start – Kongsvinger 3+
Skajd – Mos 3+
Mjondalen – Lin 3+, X2
Bodo, koji je na deobi prvog mesta sa Vikingom, trebalo bi lako da savlada Kristijansund, i najmanje tri puta mu zatrese mrežu. Očekujem da i Rozenborg sigurno dođe do tri boda na terenu Haugesunda, a dvojku predlažem i na susretu Brine – Tromso.
Stabek je nedavno smenio trenera u pokušaju da izbori opstanak. Napadaće na gostovanju Egersundu, trebalo bi da bude mnogo golova.
