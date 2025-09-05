TIP IZDVAJA ZA VIKEND: Dvojka u LJubljani
* Almerija bodovima sa Santanderom, hvata priključak za vodećima
NAŠ PREDLOG ZA 100 DINARA
PETAK,
20.45: Moldavija - Izrael H (3.80)
20.45: SLOVENIJA - ŠVEDSKA 2 (2.00)
SUBOTA,
12.00: Seongnam - Ansan 1-1 (2.20)
15.00: Jipo - Lahti 2 (2.20)
21.00: Botafogo - Atletiko PR 2 (2.00)
21.00: Estoril - Santa Klara 1 (2.70)
NEDELjA,
12.00: Bučon - Inčon 2 (2.10)
17.00: Volgograd - SKA Habarovsk 1 (1.90)
17.15: Katar - Rusija 2 (2.15)
18.00: Šelburn - Galvej 1 (2.00)
NAŠ PREDLOG ZA 500 DINARA
PETAK,
19.00: Uganda - Mozambik 1 (1.90)
20.45: Crna Gora - Češka 2 (1.70)
SUBOTA,
13.00: Minsk 2 - Belšina 2 (1.60)
14.00: Salpa - PK 35 2 (1.65)
17.30: Askoli - Juventus U23 GG (1.75)
20.45: Irska - Mađarska 2 (2.85)
NEDELjA,
16.00: Ariana - Skovde 1 (1.65)
17.00: ALMERIJA - SANTANDER 1 (1.75)
20.45: POLjSKA - FINSKA 1 (1.65)
21.00: Krisijuma - Šapekoense 1 (1.85)
NAŠ PREDLOG ZA 1000 DINARA
PETAK,
16.30: UZBEKISTAN - KIRGISTAN 1 (1.30)
20.45: Danska - Škotska 1 (1.50)
SUBOTA,
15.00: LITVANIJA - SRBIJA 2 (1.35)
16.00: Hadersfild - Piterboro 1 (1.50)
18.00: Nigerija - Ruanda 1 (1.35)
20.00: Kambur - Viljem 2+ (1.40)
NEDELjA,
03.00: Kolorado - Monterej 1 (1.55)
17.00: TRIGLAV - SLOVAN 1 (1.45)
18.00: Hapoel Hedera - Hapoel Akra 0-2 (1.55)
20.45: Turska - Španija 2 (1.60)
SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
"Delije" i "grobari". Nebo i zemlja. Nespojivo. Suprotno. Tako je bar to obično. Ali, ovo nisu obična vremena. I, priča koja je pred vama, tome je svedok.
03. 09. 2025. u 18:58
"SRBIJA SE RASPALA ZA 24 SATA"! Sraman tekst Hrvata o Evrobasketu
Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je prva četiri meča na Eurobasketu 2025. godine, na koji je stigla kao veliki favorit za osvajanje zlatne medalje.
03. 09. 2025. u 13:39
KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Svetislav Pešić povukao šokantan potez na Evrobasketu
OSTALA je Srbija bez Bogdana Bogdanovića, nije više izražen favorit za osvajanje Evrobasketa kao pre povrede kapitena, ali...
03. 09. 2025. u 06:28
