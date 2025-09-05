Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA VIKEND: Dvojka u LJubljani

Žarko Urošević

05. 09. 2025. u 08:57

* Almerija bodovima sa Santanderom, hvata priključak za vodećima

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ВИКЕНД: Двојка у Љубљани

FOTO: Tanjug/AP

NAŠ PREDLOG ZA 100 DINARA

PETAK,

20.45: Moldavija - Izrael  H  (3.80)

20.45: SLOVENIJA - ŠVEDSKA  2  (2.00)

SUBOTA,

12.00: Seongnam - Ansan  1-1  (2.20)

15.00: Jipo - Lahti  2   (2.20)

21.00: Botafogo - Atletiko PR  2  (2.00)

21.00: Estoril - Santa Klara  1  (2.70) 

NEDELjA,

12.00: Bučon - Inčon  2  (2.10)

17.00: Volgograd - SKA Habarovsk  1  (1.90)

17.15: Katar - Rusija  2   (2.15)

18.00: Šelburn - Galvej  1  (2.00)

NAŠ PREDLOG ZA 500 DINARA

PETAK,

19.00: Uganda - Mozambik  1   (1.90)

20.45: Crna Gora - Češka  2  (1.70)

SUBOTA,

13.00: Minsk 2 - Belšina  2  (1.60)

14.00: Salpa - PK 35  2  (1.65)

17.30: Askoli - Juventus U23   GG  (1.75)

20.45: Irska - Mađarska  2  (2.85)

NEDELjA,

16.00: Ariana - Skovde  1  (1.65)

17.00: ALMERIJA - SANTANDER 1  (1.75)

20.45: POLjSKA - FINSKA  1  (1.65)

21.00: Krisijuma - Šapekoense  1  (1.85)

NAŠ PREDLOG ZA 1000 DINARA

PETAK,

16.30: UZBEKISTAN - KIRGISTAN  1  (1.30)

20.45: Danska - Škotska  1  (1.50)

SUBOTA,

15.00: LITVANIJA - SRBIJA  2  (1.35)

16.00: Hadersfild - Piterboro 1  (1.50)

18.00: Nigerija - Ruanda  1  (1.35)

20.00: Kambur - Viljem 2+  (1.40)

NEDELjA,

03.00: Kolorado - Monterej   1  (1.55) 

17.00: TRIGLAV - SLOVAN  1   (1.45)

18.00: Hapoel Hedera - Hapoel Akra  0-2  (1.55)

20.45: Turska - Španija  2   (1.60)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!

BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!