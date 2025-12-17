SRBIJA DOBILA SVETSKOG PRVAKA U BODIBILDINGU: Aleksandru Banjeglavu zlatna medalja u kategoriji do 90 kilograma
SRPSKI bodibilder Aleksandar Banjeglav (30) postao je prvak sveta u svojoj kategoriji do 90 kilograma, koja je preimenovana u Fit bilding do 178 centimetara.
Takmičenje je održano u Saudijskoj Arabiji u gradu Al Khobar, a nastupilo je više od 1500 takmičara iz 46 država.
Srbija je u ekipnom plasmanu zauzela 9. mesto, što je veliki rezultat, jer smo zabeležili istorijske uspehe sa dve zlatne i dve srebrne medalje, a po prvi put imamo i svetskog šampiona u bodibilding kategoriji - Aleksandra Banjeglava.
On je kao predstavnik reprezentacije Srbije u poslednjih šest godina osvojio sva međunarodna takmičenja u svojoj kategoriji: postao je balkanski, evropski, a sada i svetski prvak i to u izuzetno jakoj konkurenciji.
