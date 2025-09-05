Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

05. 09. 2025. u 09:01

ZA danas vam predlažemo tri utakmice sa nešto jačim kvotama nego što inače praktikujemo, ali verujemo da su ovo mečevi na kojima će obe ekipe tresti protivničke mreže.

FOTO: Profimedia

Petak

20.45 Danska - Škotska GG (2,00)

20.45 Švajcarska - Kosovo je Srbija GG (1,82)
20.45 Slovenija - Švedska GG (1,92)

Ukupna kvota: 6,98

