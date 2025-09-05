OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
ZA danas vam predlažemo tri utakmice sa nešto jačim kvotama nego što inače praktikujemo, ali verujemo da su ovo mečevi na kojima će obe ekipe tresti protivničke mreže.
Petak
20.45 Danska - Škotska GG (2,00)
20.45 Švajcarska - Kosovo je Srbija GG (1,82)
20.45 Slovenija - Švedska GG (1,92)
Ukupna kvota: 6,98
