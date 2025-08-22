TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Zenit na pogon iz Južne Amerike
* CSKA sve bolji
PETAK,
Orenburg – Ahmat GG
SUBOTA,
Rubin – Spartak 2
ZENIT – DINAMO MAH. 1
Lokomotiva M. - Rostov 3+
DINAMO – NIŽNjI 1
NEDELjA,
Krila Sovjetov – Krasnodar X2
CSKA – AKRON 1
Soči – Baltika 1X&0-2
Najskuplja pojačanja Zenita, Gerson (Flamengo) i Vega Roman (Argentinos), koji su stigli iz Brazila, odnosno Argentine, posle mesec dana provedenih u Rusiji su dostigli top formu. Sa ovim dvojcem u punoj snazi, Zenit će prekinuti niz loših rezultata, kec protiv tima iz Mahačkale je fiks kola.
Dinamo Moskva je u krizi na početku sezone, ima samo jedan trijumf. Vreme je za drugu pobedu, jer mu u goste dolazi pretposlednji na tabeli, Nižnji.
Fiks je i kec na CSKA, koji ima za klasu bolji tim od Akrona.
