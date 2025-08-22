TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Zenit na pogon iz Južne Amerike

* CSKA sve bolji

PETAK,

Orenburg – Ahmat GG

SUBOTA,

Rubin – Spartak 2

ZENIT – DINAMO MAH. 1

Lokomotiva M. - Rostov 3+

DINAMO – NIŽNjI 1

NEDELjA,

Krila Sovjetov – Krasnodar X2

CSKA – AKRON 1

Soči – Baltika 1X&0-2

Najskuplja pojačanja Zenita, Gerson (Flamengo) i Vega Roman (Argentinos), koji su stigli iz Brazila, odnosno Argentine, posle mesec dana provedenih u Rusiji su dostigli top formu. Sa ovim dvojcem u punoj snazi, Zenit će prekinuti niz loših rezultata, kec protiv tima iz Mahačkale je fiks kola.

Dinamo Moskva je u krizi na početku sezone, ima samo jedan trijumf. Vreme je za drugu pobedu, jer mu u goste dolazi pretposlednji na tabeli, Nižnji.

Fiks je i kec na CSKA, koji ima za klasu bolji tim od Akrona.