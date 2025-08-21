Tip fudbal

KUPS JE VEĆ ISPISAO ISTORIJU: Danci redovno igraju Evropu i kod kuće su neumoljivi

Olja Mrkić

21. 08. 2025. u 07:45

MIDTJILAND u četvrtak uveče na svom stadionu u Herningu dočekuje finskog šampiona KuPS u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu Evrope.

Foto: Profimedia

Danci u ovaj meč ulaze kao apsolutni favoriti, jer su u seriji od čak 14 utakmica bez poraza u svim takmičenjima.

Na putu do ove faze eliminisali su Hibernijan nakon drame u Edinburgu (pogodak u 119. minutu), a potom ubedljivo savladali norveški Fredrikstad sa ukupnih 5:1.

Prošlu sezonu završili su na drugom mestu u Superligi, samo bod iza Kopenhagena, a u Evropi su dogurali do nokaut faze Lige Evrope, gde ih je zaustavio Real Sosijedad.

Imaju iskustva u kvalifikacijama – u četiri od poslednjih pet sezona obezbedili su grupnu fazu nekog UEFA takmičenja.

KuPS je, međutim, već ispisao istoriju. Finci su prvi put obezbedili učešće u grupnoj fazi jednog evropskog takmičenja, jer čak i u slučaju eliminacije padaju u Ligu konferencije.

Ekipa Jarka Visa ove godine je prošla Milasami iz Moldavije u kvalifikacijama za Ligu šampiona, potom ispala od Kairata, ali se oporavila pobedama nad letonskim RFS. Uz to, u Veikausligi su u vrhu tabele i vikend pobedom protiv Inter Turkua (2:1) smanjili zaostatak za liderom na samo tri boda. Napadač Mohamed Ture je u sjajnoj formi i glavna pretnja za odbranu Danaca.

Ipak, razlika u kvalitetu i iskustvu je ogromna – Midtjiland redovno igra Evropu, navikao je na velike mečeve i na svom terenu je skoro nepogrešiv. Za KuPS čak i minimalan pozitivan rezultat u Danskoj bio bi pravi podvig, dok domaćin juri ubedljivu prednost pred revanš u Kuopiju.

NAŠ TIP: 1&1-3 (kvota 2,30)

