PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili tri predloga koji daju lepu ukupnu kvotu.
Ponedeljak
18.00 Jaro - SJK GG&3+ (1,60)
19.00 Partizan - IMT D 2-4 (1,58)
21.00 Elče - Betis G 1-3 (1,37)
Ukupna kvota: 6,23
