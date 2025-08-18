Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

18. 08. 2025. u 14:30

ZA danas smo vam spremili tri predloga koji daju lepu ukupnu kvotu.

Ponedeljak

18.00 Jaro - SJK GG&3+ (1,60)

18.00 Dinamo Drezden - Majnc |1-3&||1-3 (1,80)
19.00 Partizan - IMT D 2-4 (1,58)
21.00 Elče - Betis G 1-3 (1,37)

Ukupna kvota: 6,23

