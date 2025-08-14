TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Pakš juriša na Žitomir
* Predstavnik Mađarske tri gola zaostataka pokušaće da nadoknadi revanšom
NAŠ PREDLOG
17.00: Kups - Riga 3+ (1.70)
18.00: Midtjiland - Fredrikštad GG&3+ (1.85)
18.00: Ararat - Lozana GG (1.80)
19.00: Noa - Linkoln 2-3 (2.10)
19.00: BRAN - HAKEN 1 (1.80)
19.00: PAKŠ - ŽITOMIR 3+ (1.80)
20.00: DRITA - FKSB 2 (2.00)
20.00: Šahtjor - Panatinaikos 1 (1.75)
20.30: Braga - Kluž 2-3 (2.00)
21.00: LEGIJA - AEK LARNAKA 1 (1.70)
