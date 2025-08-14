Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Pakš juriša na Žitomir

Žarko Urošević

14. 08. 2025. u 13:29

* Predstavnik Mađarske tri gola zaostataka pokušaće da nadoknadi revanšom

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ЧЕТВРТАК: Пакш јуриша на Житомир

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG

17.00: Kups - Riga  3+  (1.70)

18.00: Midtjiland - Fredrikštad  GG&3+ (1.85)

18.00: Ararat - Lozana  GG (1.80)

19.00: Noa - Linkoln  2-3  (2.10)

19.00: BRAN - HAKEN  1  (1.80)

19.00: PAKŠ - ŽITOMIR  3+  (1.80)

20.00: DRITA - FKSB  2  (2.00)

20.00: Šahtjor - Panatinaikos  1  (1.75)

20.30: Braga - Kluž  2-3  (2.00)

21.00: LEGIJA - AEK LARNAKA  1 (1.70)

PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: Parni valjak večeras sprema senzaciju usred Edinburga

