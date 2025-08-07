TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Zrinjski, Rozenborg i Partizan, idu u 3+
* Noa klasa za Linkoln
NAŠ PREDLOG
18.00: Araz - Omonija 1H&0-3 (2.00)
18.00: Fredrikštad - Midtjiland 4+ (2.10)
18.00: Linkoln - Noa 2 (1.65)
18.00: ROZENBORG - HAMARBI 3+ (1.80)
18.30: Kluž - Braga 2-3 (2.10)
18.30: AEK Larnaka - Legija 0-2 (1.70)
20.00: ZRINjSKI - BREIDABLIK 3+ (1.65)
20.00: Panatinaikos - Šahtjor GG (1.70)
20.30: FKSB - Drita 1&2-3 (2.20)
21.00: PARTIZAN - HIBERNIJAN 3+
