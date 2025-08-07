Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Zrinjski, Rozenborg i Partizan, idu u 3+

Žarko Urošević

07. 08. 2025. u 13:42

NAŠ PREDLOG

18.00: Araz - Omonija  1H&0-3  (2.00)

18.00: Fredrikštad - Midtjiland   4+ (2.10)

18.00: Linkoln - Noa  2  (1.65)

18.00: ROZENBORG - HAMARBI  3+ (1.80)

18.30: Kluž - Braga  2-3  (2.10)

18.30: AEK Larnaka - Legija  0-2 (1.70)

20.00: ZRINjSKI - BREIDABLIK  3+ (1.65)

20.00: Panatinaikos - Šahtjor  GG  (1.70)

20.30: FKSB - Drita  1&2-3  (2.20)

21.00: PARTIZAN - HIBERNIJAN 3+ 

