TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić obilazi radove na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe", najavljeno je iz Predsedništva Srbije.
Predsednik će obići radove u 10.00 časova, u blizini Mladenovca.
U Beogradu je 7. maja sa kineskom kompanijom Šandong potpisan komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe", dužine oko 83 kilometara, a prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji i ugovor o predfinansiranju potpisali su ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i direktor ogranka Šandong Srbija Čang Sjusijen.
Projekat izgradnje državnog puta I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata teritotije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.
Brza saobraćajnica treba da poveže centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom Srbijom, kao i sa autoputevima E-75 i E-763.
(Tanjug)
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