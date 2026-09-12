TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić obilazi radove na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe", najavljeno je iz Predsedništva Srbije.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Predsednik će obići radove u 10.00 časova, u blizini Mladenovca.

U Beogradu je 7. maja sa kineskom kompanijom Šandong potpisan komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe", dužine oko 83 kilometara, a prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



Ugovor je vredan 1,3 milijarde evra.

Komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji i ugovor o predfinansiranju potpisali su ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i direktor ogranka Šandong Srbija Čang Sjusijen.

Projekat izgradnje državnog puta I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata teritotije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.

Brza saobraćajnica treba da poveže centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom Srbijom, kao i sa autoputevima E-75 i E-763.



(Tanjug)