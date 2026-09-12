RIK: Rok za predaju lista 4. oktobar, zaključenje biračkog spiska 9. oktobar
REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) objavila je Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike po kojem je rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 4. oktobar, dok je rok za zaključenje biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača 9. oktobar.
Predizborna tišina počinje da teče 22. oktobra u ponoć i traje do 25. oktobra u 20 časova, odnosno do zatvaranja biračkih mesta.
Utvrđivanje i objavljivanje zbirne izborne liste u Službenom glasniku mora se obaviti do 9. oktobra.
Rok za donošenje rešenja o zaključenju biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača je 9. oktobar, dostavljanje rešenja o zaključenju biračkog spiska RIK je 10. oktobar u ponoć, nakon čega se on objavljuje u Službenom glasniku, a overeni izvodi iz biračkog spiska RIK se dostavljaju do 11. oktobra u ponoć.
Rok za utvrđivanje i objavljivanje u Službenom glasniku konačnog broja birača u Srbiji je odmah po unosu u izvode iz biračkog spiska ili u posebne izvode iz biračkog spiska izmena na osnovu rešenja o promenama u biračkom spisku, donetih po zaključenju biračkog spiska.
Predlog podnosioca izborne liste za utvrđivanje položaja izborne liste nacionalne manjine može se podneti najkasnije do 4. oktobra.
ok za donošenje rešenja o predlogu za utvrđivanje položaja izborne liste nacionalne manjine je na dan proglašenja izborne liste.
Prema rokovniku, rešenje o odbacivanju izborne liste donosi se u roku od 48 časova od podnošenja izborne liste.
Takođe, rokovnik predviđa rok od 48 časova od podnošenja izborne liste za donošenje zaključka kojim se podnosiocu izborne liste nalaže da otkloni nedostatke za proglašenje izborne liste.
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