RASTE STANDARD, PROSEČNA PLATA IDE NA 1.200 €: Sve o novim merama države, koje je najavio predsednik Aleksandar Vučić

RAST penzija od 7,5 odsto, a plata i do 12 odsto, skok minimalne zarade na 600 evra, zauzdavanje cena goriva i pored izuzetno teške situacije u energetskom sektoru među ključnim su merama države za poboljšanje životnog standarda građana koje je juče predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

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Govoreći o rezultatima i planovima, istakao je da će prosečna penzija u Srbiji od 1. decembra iznositi 520 evra, umesto dosadašnjih 486 evra, što znači da će najstariji koji su dobijali 40.000 dinara, sada primati 43.000, penzioni ček za one koji su imali 50.000, posle povećanja iznosiće 53.750 dinara.

- Gledali smo švajcarsku formulu, da ne ugrozimo javne finansije, da se ne dodvoravamo nikome, već da nam penzije, koliko god je moguće, prate plate, ali i da sačuvamo investicioni rejting zato što razmišljamo o budućnosti, a ne o izborima. Ovo je ono što smo zaradili, što imamo, pružamo se onoliko koliko smo dugi - rekao je Vučić.

Dodao je i da za dva dana za penzionere kreće isplata od 20.000 do 35.000 dinara, socijalno ugrožene kategorije dobiće po 25.000, svi borci po 10.000 dinara, a od 22. septembra počinje isplata dodatnih 6.000 dinara svim punoletnim državljanima. Istakao je da će penzioneri suštinski dobiti između 26.000 i 41.000 dinara, da su penzije od završetka fiskalne konsolidacije rasle nominalno 140,4 odsto u dinarima i naveo da su, kada se uzme u obzir stopa inflacije, penzije realno uvećane za 57,8 odsto.

Mladima 6.000 kredita ZA jednokratnu pomoć od 6.000 dinara do sada se prijavilo 1,4 miliona građana, a dodeljeno je više od 6.000 kredita za mlade za subvencionisanu kupovinu stanova.

- Toliko ljudi je do sada rešilo svoje stambeno pitanje, a država će nastaviti sa ovom merom.

- To znači da za taj procenat realno penzioneri žive bolje, to je poboljšanje životnog standarda najstarijih. Prosečna penzija je 2012. godine iznosila 204 evra. Imali smo jednokratna davanja za penzionere, u zavisnosti od visine njihovih primanja, između 870 i 1.000 evra - naveo je predsednik, i poručio da veruje da će država, uz povećanje penzija, i sledeće godine obezbeđivati makar jednom davanje za najstarije, ali ostaje da se vidi kakvo će biti stanje u kasi i stopa rasta.

Istakao je da se država odnosila ozbiljno, odgovorno i pokazala brigu prema ljudima. Kada je reč o rastu plata, one će i to mesec dana pre nego što je bilo najavljeno, od 1. decembra, biti uvećane za osam odsto zaposlenima u javnom sektoru, a u socijalnoj zaštiti, gde ih ima oko 14.800, sledi povećanje od 12 odsto.

- Procene su da će prosečna zarada na teritoriji cele Srbije u decembru iznositi 140.850 dinara, odnosno 1.200 evra. Govorimo o nečemu što će biti za dva-tri meseca. Promena je veća od četiri puta, dakle, 4,1, 4,2 puta više u dinarima. U evrima je to sa 331 evra na 1.200 evra.

Kako je naveo, 1.200 evra danas je i prosečna plata u Rumuniji, koja je članica Evropske unije od 2004. godine. Prema njegovim rečima, kada se uračuna inflacija, prosečna plata porasla je za skoro 72 odsto:

- To je realni skok zarada. To je ogromno poboljšanje životnog standarda ljudi i poboljšanje kvaliteta života - istakao je Vučić.

Naveo je da će zaposleni u centrima za socijalni rad, gerontološkim centrima, domovima za stare i za penzionere dobiti za 50 odsto veće povećanje od onoga koje će imati ostali.

- Ti ljudi ne samo da rade izuzetno težak posao, nego smo njih zaboravljali u prethodnim godinama i ja im se zbog toga izvinjavam. Nadam se da smo ovim uspeli da pokažemo poštovanje prema tim ljudima - rekao je Vučić.

Govoreći o projekciji rasta plata u sektoru zdravstva i socijalne zaštite, Vučić je rekao da je plata doktora specijaliste 2012. bila 67.540 dinara, a da će u decembru ove godine biti 191.272 dinara što je, kako je naveo, tri puta više. Dodao je da je plata lekara opšte prakse 2012. bila 53.931 dinar, a da će u decembru biti 152.759 dinara, dok je plata medicinske sestre bila 32.454 dinara, a sa povećanjem od decembra će biti 103.234 dinara.

Ostavka 25. ili 26. septembra VUČIĆ je juče najavio da će ostavku na mesto predsednika Srbije podneti odmah po povratku iz Njujorka, gde će se obratiti na Generalnoj skupštini UN, 25. ili 26. septembra i da će tada krenuti u predizbornu kampanju kao običan građanin.

- Iako me na to zakon ne obavezuje, ne želim da idem u kampanju za predsednika Vlade kao predsednik Republike. To do sada nije uradio nijedan predsednik. Poslednji mesec kampanje ići ću svojim automobilom kroz Srbiju, bez posebnog plana. Uzeću i neko kamionče, da mogu da se obratim ponegde ljudima.

Naveo je da je plata vaspitača, socijalnog radnika, socijalnog pedagoga, psihologa, pedagoga, radnog terapeuta, logopeda 2012. bila 49.422 dinara, a da će u decembru iznositi 125.687 dinara, odnosno 437 evra naspram 1.071 evro. Vučić je rekao da će plata lekara specijaliste biti povećana sa 597 na 1.629 evra, lekara opšte prakse sa 477 na 1.301 evro, a medicinske sestre sa 287 na 879 evra.

- Lekari odlaze minimalno, ali i dalje gubimo medicinske sestre i zato ćemo u narednom periodu morati dodatno da radimo i da poboljšamo njihova primanja - rekao je Vučić.

Još jedna od mera države je da će od 1. januara 2027. godine minimalna neto zarada u Srbiji iznositi 600 evra, odnosno oko 71.000 dinara.

- Ta naša odluka ima svoje dobre strane zato što pomaže siromašnim ljudima, posebno u siromašnim krajevima naše zemlje, na jugu, jugoistoku, jugozapadu Srbije, da poslodavci ne mogu da im daju nižu platu od 600 evra.

Kako je naveo, država je smanjivala opterećenje na zarade i time se ponosi. Sa 64 odsto, kako je dodao, došlo se na 59,7 odsto opterećenja na zarade.

Foto: Tanjug

- Mi smo kao država preuzimali veći teret na sebe u odnosu na poslodavce koji bi trebalo da isplaćuju veću minimalnu zaradu - rekao je Vučić.

Naveo je da je minimalna zarada uvek mač sa dve oštrice, jer će deo onih u tekstilnoj i kablovskoj industriji napuštati zemlju.

- Ali, time ćete da zaštitite svakog drugog radnika, i onoga koji prodaje pljeskavicu i onoga koji radi u lokalnoj kafani, lokalnom STR-u i na svakom drugom mestu. I zato uvek vagamo, merimo, ali mislim da smo doneli dobre odluke i da smo to do sada pametno radili.

Vučić je naveo da je pokrivenost minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom u 2012. godini iznosila 61,5 odsto:

- Tada, kada dobijete minimalac - a skoro niko nije radio, pa niko nije ni mogao da dobije čak ni minimalac - mogli ste da kupite 61,5 odsto namirnica i drugih potrepština za minimalnu potrošačku korpu. Sada, sa ovim povećanjem, moći ćete 117 odsto, znači svakako preko sa minimalcem, značajno preko minimalne potrošačke korpe. I to govori o razlici u standardu.

Naveo je da to nije savršeno i idealno, ali da je bukvalno duplo bolje nego što je bilo pre samo nekoliko godina.

Samo Malta i Danska ispred nas SAMO Danska i Malta u Evropi ispred nas su po stopi privrednog rasta. Srbija će sledeće godine biti na prvom mestu u Evropi, rekao je Vučić. Naveo je i da smo po stopi rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u poslednjih osam godina u prvih pet zemalja Evrope, računajući i Tursku. Istakao je i da smo po Evrostatu među najniže zaduženim zemljama u Evropi i da u ovom trenutku u niži javni dug od nas imaju samo Švedska, Luksemburg, Danska, Estonija i Irska. Naglasio je da su devizne rezerve Srbije na rekordno visokom nivou, ukupno na 30,5 milijardi evra.

- U ovom trenutku imamo i najviše rezerve zlata, oko 6,2 milijardi evra vrednosti. Apsolutna stabilnost kakvu nikada nismo imali, ne samo u savremenoj, već uopšte u istoriji Srbije.

Kada je reč o cenama dizela i benzina, one neće biti povećane i država će se odreći 25 odsto svog akciznog učešća, rekao je Vučić:

- Nafta je dostigla cenu od 108 dolara, a nastaje problem kad pređe 90 dolara. To znači da bi trebalo najmanje za četiri dinara da povećavamo cenu i dizela i benzina, ali to se neće desiti. To je dobra vest za ljude, a loša za državu, ali se ona odriče značajnog dela prihoda u korist građana i njihovog životnog standarda. U svakom slučaju, Srbija će uskoro biti među zemljama sa najnižim cenama goriva.

Prema njegovim rečima, situacija po pitanju energenata postaje sve teža i gotovo nemoguća za nas:

- Ne znam koliko je moguće na takav način izdržati i nositi se sa tim stvarima. Od 15. marta do 31. avgusta država je izgubila oko 22,3 milijarde dinara, odnosno oko 200 miliona evra prihoda zbog smanjenja akciza da građani ne bi morali da plaćaju veću cenu naftnih derivata na pumpama. To vam je iznos za dve velike bolnice sa opremom. Samo da vidite koliko krvarimo, zahvaljujući ratovima u Iranu i Persijskom zalivu i u Ukrajini. Uzdam se u Boga i pomalo u pamet ljudi da prekinu ratove, jer sve drugo možete nekako da izdržite.

Foto: Tanjug

Ukazao je da, kada je reč o uspesima Srbije, državu nije jednostavno voditi, ali da je sve u radu, uz očuvanje mira i stabilnosti:

- Morate da radite vredno, da se oglušujete na one koji kibicuju i dobacuju svakog dana i da ne odustajete od svojih ideja i od velikog i teškog posla. I kada pogledate razliku u svim parametrima, jedino gde ne možemo da se pohvalimo je po nivou obrazovanja. Na moju žalost, mi smo tu delimično krivi, neki drugi su mnogo više krivi, ali svejedno, prihvatam da sam ja kriv za sve to, jer da smo snažnije reagovali, ne bismo dopustili takvu anarhiju, bezakonje i razaranje naše budućnosti.

NIS i kreditni rejting

PREDSEDNIK je izneo očekivanje da će našoj zemlji sledeće godine i preostale dve renomirane agencije ("Fič" i "Mudis") povećati kreditni rejting.

- Verujem da ćemo, kada budemo rešili Naftnu industriju Srbije i malo da se samo stiša situacija u regionu, imati sledeće godine dobar prostor za povećanje, ne samo potvrđivanje investicionog rejtinga, već povećanje kreditnog rejtinga kod svih, kod sve tri velike kuće - rekao je Vučić.

Srbija je prvi put dobila investicioni rejting u oktobru 2024. godine od agencije "Standard i Purs".