Svet

PUTIN ZAPRETIO: Ulazak evropskih trupa u Ukrajinu značio bi rat sa Rusijom

В.Н.

12. 09. 2026. u 07:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ulazak evropskih trupa na teritoriju Ukrajine značio bi rat sa Rusijom, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

ПУТИН ЗАПРЕТИО: Улазак европских трупа у Украјину значио би рат са Русијом

Foto: Tanjug/Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

"Oni sada govore da razmišljaju o tome kako da uvedu trupe na teritoriju Ukrajine. To znači rat sa Rusijom", ocenio je Putin, navodeći da Rusija nema razloga za sukob sa Evropom i da ne preti niti namerava da preti evropskim zemljama, prenosi Sputnjik.

Prema njegovim rečima, evropske elite plaše stanovništvo izmišljenom pretnjom iz Rusije.

Putin je ocenio da su aktuelna politička kretanja u Evropi posledica sistemskih grešaka zapadnih "globalističkih elita" u politici, bezbednosti i ekonomiji.
Govoreći o ratu u Ukrajini, Putin je ponovio tvrdnju da je nastojanje Zapada da Ukrajinu uvede u NATO posle promene vlasti u Kijevu 2014. godine bilo osnovni uzrok sadašnjeg sukoba.

Poručio je da su te greške počele da se uvećavaju.

"U sferi bezbednosti je jasno o čemu je reč. To je pokušaj da se dotuče Ruska Federacija, najpre uz pomoć terorista na Kavkazu, separatista, zatim uz pomoć drugih instrumenata, a sada uz pomoć neonacističkog režima u Ukrajini. To se ne prekida", smatra Putin.

 

(Tanjug)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVI SU ČEKALI NJEGOVE REČI KAO OZEBLI SUNCE: Medvedev otkrio da li se sprema ruska invazija na Evropu, pomenuo i mobilizaciju
Svet

0 2

SVI SU ČEKALI NJEGOVE REČI KAO OZEBLI SUNCE: Medvedev otkrio da li se sprema ruska invazija na Evropu, pomenuo i mobilizaciju

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da su glasine o planovima Rusije da napadne Evropu jednako besmislene kao i tvrdnje da se u Rusiji priprema nova mobilizacija, "Glasine da Rusija priprema neke akcije protiv Evrope ili da uopšte želi da napadne Evropu jednako su besmislene kao i priče o mobilizaciji.

12. 09. 2026. u 00:33

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?