PUTIN ZAPRETIO: Ulazak evropskih trupa u Ukrajinu značio bi rat sa Rusijom

Ulazak evropskih trupa na teritoriju Ukrajine značio bi rat sa Rusijom, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Foto: Tanjug/Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

"Oni sada govore da razmišljaju o tome kako da uvedu trupe na teritoriju Ukrajine. To znači rat sa Rusijom", ocenio je Putin, navodeći da Rusija nema razloga za sukob sa Evropom i da ne preti niti namerava da preti evropskim zemljama, prenosi Sputnjik.

Prema njegovim rečima, evropske elite plaše stanovništvo izmišljenom pretnjom iz Rusije.

Putin je ocenio da su aktuelna politička kretanja u Evropi posledica sistemskih grešaka zapadnih "globalističkih elita" u politici, bezbednosti i ekonomiji.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Putin je ponovio tvrdnju da je nastojanje Zapada da Ukrajinu uvede u NATO posle promene vlasti u Kijevu 2014. godine bilo osnovni uzrok sadašnjeg sukoba.

Poručio je da su te greške počele da se uvećavaju.

"U sferi bezbednosti je jasno o čemu je reč. To je pokušaj da se dotuče Ruska Federacija, najpre uz pomoć terorista na Kavkazu, separatista, zatim uz pomoć drugih instrumenata, a sada uz pomoć neonacističkog režima u Ukrajini. To se ne prekida", smatra Putin.



(Tanjug)