SJAJNA VEST ZA PENZIONERE! Predsednik Vučić najavio je novo povećanje
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je povećanje penzija.
- Što se penzija tiče rasle su nominalo 140,4 posto, realno 57, 8 posto. Gledali smo da nam penzije koliko je moguće prate plate. Penzije će od 1. decembra porasti za 7,5 posto. Prosečna penzija će u decembru biti 520 evra - kaže Vučić.
Predsednik je podsetio na jednokratne pomoći građanima Srbije.
- Mislim da su ovi rezultati zajednički uspeh. Verujem da ćemo uz povećanje penzija i sledeće godine obezbeđivati barem jedno davanje za naše penzionere. Mislim da smo se odnosili ozbiljno i odgovorno - istakao je Vučić.
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