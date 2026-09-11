Politika

SJAJNA VEST ZA PENZIONERE! Predsednik Vučić najavio je novo povećanje

V.N.

11. 09. 2026. u 12:28

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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je povećanje penzija.

СЈАЈНА ВЕСТ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ! Председник Вучић најавио је ново повећање

Foto: Novosti

- Što se penzija tiče rasle su nominalo 140,4 posto, realno 57, 8 posto. Gledali smo da nam penzije koliko je moguće prate plate. Penzije će od 1. decembra porasti za 7,5 posto. Prosečna penzija će u decembru biti 520 evra - kaže Vučić.

Predsednik je podsetio na jednokratne pomoći građanima Srbije.

- Mislim da su ovi rezultati zajednički uspeh. Verujem da ćemo uz povećanje penzija i sledeće godine obezbeđivati barem jedno davanje za naše penzionere. Mislim da smo se odnosili ozbiljno i odgovorno - istakao je Vučić.

Uskoro opširnije

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