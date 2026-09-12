Politika

TAČNO U 13 ČASOVA: Lista "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" danas predaje kandidaturu za narodne poslanike

В.Н.

12. 09. 2026. u 09:37

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LISTA "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" danas će predati listu kandidata za narodne poslanike.

ТАЧНО У 13 ЧАСОВА: Листа Александар Вучић – Уједињена Србија данас предаје кандидатуру за народне посланике

Foto: Novosti

- Predstavnici izborne liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ predaće listu kandidata za narodne poslanike i potpise podrške građana danas, 12. septembra 2026. godine, u 13 časova, u prostorijama Republičke izborne komisije, u Ulici kralja Milana 14 - navodi se u saopštenju. 

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