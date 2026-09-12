Politika

LICEMERJE BLOKADERKE SANJE FRIC Piper: "Što kaže narod, da te svaka gleda k'o što gleda Fric"

В.Н.

12. 09. 2026. u 08:38

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NOVINAR Uroš Piper ukazao je na licermerje kandidatkinje blokaderske liste Sanje Fric.

ЛИЦЕМЕРЈЕ БЛОКАДЕРКЕ САЊЕ ФРИЦ Пипер: Што каже народ, да те свака гледа ко што гледа Фриц

Foto: Printskrin

- Sanja Fric moje mladosti i Sanja Fric tvoje mladosti! Evo šta je gospođa Fric 2024. pričala i zahvaljivala državnim funkcionerima, a šta danas govori. Što kaže narod, da te svaka gleda k'o što gleda Fric dok zahvaljuje Zoranu Drobnjaku iz Puteva Srbije - navodi se u objavi. 

Podsetimo, Sanja Fric je licencirani revizor Republičke revizione komisije, koja je pregledala stotine stranica projekta revitalizacije pruge Beograd–Budimpešta, u sklopu kojeg su izvođeni radovi i na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Povrh svega, Fric je u Novom Sadu govorila ispred te iste Železničke stanice, pod čijom je nadstrešnicom život izgubilo 16 ljudi, tvrdeći da su za tragediju krivi korupcija, nemar i drugi propusti.

U međuvremenu, Fric je postala osnivačica GG "Studentska lista“ i kandidatkinja za narodnu poslanicu na Blokaderskoj listi.

Ona je u Komisiji bila zajedno sa rektorom Univerziteta u Beogradu Vladanom Đokićem, Milanom Spremićem, Vladanom Kuzmanovićem i drugim članovima koji su proveravali projekte od nacionalnog značaja.

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