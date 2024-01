ROVERSI IGRAJU ATRAKTIVNIJE POD NOVIM MENADŽEROM: Norič na dobrom putu da preokrene sezonu

PONOVLjENA utakmica trećeg kola FA kupa između Bristol roversa i Noriča biće odigrana na "Memorijal stadionu" u sredu od 20 časova i 45 minuta.

Foto: EPA

Roversi su u nizu od tri utakmice bez pobede u svim takmičenjima. Otpustili su Džoija Bartona sa mesta menadžera i imenovali Meta Tejlora početkom decembra. Ali čovek koji je pre dve godine uveo Eksiter u Ligu jedan uspeo je da osvoji samo jedan bod više u svojih deset utakmica na kormilu u odnosu na Bartonovih poslednjih deset.

To svakako ne može da zadovolji upravu kluba, a još manje navijače, koji su imali dobar odnos sa harizmatičnim Džoijem. Uostalom, on je Roverse uveo u Ligu jedan iste godine kada je Tejlor to učinio sa Eksiterom.

<

Ono što Tejlor jeste uspeo je da poveća efikasnost jer je tim postigao 17 golova, samo jedan manje nego na prvih 15 utakmica u sezoni. Istovremeno, međutim, uspeo je i da pokvari odbranu koja sada prima više golova nego u Bartonovo vreme.

Bristol je pod komandom oba menadžera dobar kod kuće, nisu izgubili od septembra na svom "Memorijalu" kada ih je savladao Vajkomb.

Norič je do početka novembra izgledao kao veliki kandidat za ispadanje iz Čempionšipa, ali je Dejvid Vagner uspeo da preokrene sezonu posle serije od četiri poraza. Od tog trenutka "kanarinci" su osvojili više bodova nego do tada iako su odigrali tri utakmice manje i skočili su sa 17. mesta na 11, uz dobro šanse da se domognu čak i plej-ofa.

Noričova šuplja odbrana glavni je razlog što ova ekipa nije bolje plasirana. Imaju peti najbolji napad u Ligi, ali i četvrtu najgoru odbranu, što znači da se i od njih kao i od Roversa očekuje veliki broj golova.

NAŠ PREDLOG: GG&3+ (kvota 1,83)

