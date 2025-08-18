Tip fudbal

SAMPDORIJA SE OPASNO POJAČALA: Cilj je dobar plasman u Seriji B

Olja Mrkić

18. 08. 2025. u 09:53 >> 09:54

MEČ između Specije i Sampdorije u Kupu Italije obećava da će biti zanimljiv, jer se dve ekipe iz Serije B sukobljavaju u uvodnoj rundi nove sezone.

Foto: Profimedia

Specija ima dugu istoriju, osnovani su 1906, ali bez nekih velikih trofeja. Prošle sezone su u Seriji B završili treći, ali su izgubili u finalu za promociju od Kremonezea (0:0 u gostima, 2:3 kod kuće). U pripremama su odigrali pet prijateljskih mečeva: tri pobede, jedan remi i jedan poraz – solidan skor.

Na transfer pijaci nisu mnogo trgovali – prodali su Žoaoa Mutina (500k evra, Leh) i Eliju Salvatorea (1,7 miliona, Empoli), a doveli su samo Muhamadua Sara iz Kremoneze za 200k evra i Vanju Vlahovića na pozajmicu iz Atalante.

Igraju kod kuće, što im daje prednost, i žele da se vrate u Seriju A, pa im je Kup važan za moral.

Posle ispadanja u Seriju B, prošle sezone je Sampdorija na mala vrata izbegla pad u treći razred. Trebalo je da ispadnu direktno, ali ih je disolucija Breše "promovisala" u baraž gde su izbacili Salernitanu.

Uložili su u ekipu, doveli igrače poput Marvina Cunija, Simonea Gidotija, Nikolasa Joanua, Alesandra Belema i Tovina Đenara.

Ipak, njihov glavni cilj je Serija B, a ne Kup.

 

NAŠ PREDLOG: 1 (kvota 1,90)

