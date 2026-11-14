Bošnjaci prete Šveđanima: "Predajte se, Stokholm je od danas deo BiH"
Švedska dočekuje Bosnu i Hercegovinu u Stokholmu, u utakmici Lige nacija koja bi mogla da odluči pobednika grupe.
Domaćin ima deset bodova, dva više od gostiju, pa bi pobeda Bosancima donela prvo mesto na tabeli.
U bosanskom taboru širi se optimizam, ne samo zbog prilike da pobedom preteknu Šveđane već i zbog velikog broja njihovih navijača koji se očekuju na tribinama. Brojna bosanskohercegovačka dijaspora u Švedskoj mogla bi da napravi atmosferu u kojoj se gosti neće osećati kao da igraju u inostranstvu. Otuda i poruke da će Stokholm bar na jedno veče postati deo Bosne i Hercegovine.
Švedska, međutim, ima svoje adute, pre svega u napadu. Viktor Đekereš i Aleksander Isak predstavljaju ozbiljnu pretnju svakoj odbrani, a domaćin je u dosadašnjem toku takmičenja pokazao da ume da iskoristi prostor koji protivnik ostavi. Posebno će biti važno kako će Bosanci organizovati odbranu bez suspendovanog Tarika Muharemovića.
Bosna i Hercegovina, s druge strane, ima razloga da veruje u svoje napadačke mogućnosti. U dosadašnjem toku takmičenja ostala je neporažena, a u gostima je postigla čak četiri gola Rumuniji. U prvom susretu sa Švedskom odigrala je 1:1, što pokazuje da može da pronađe put do mreže i protiv direktnog konkurenta za prvo mesto.
Položaj na tabeli najavljuje zanimljiv meč. Švedska će želeti da iskoristi prednost domaćeg terena i obezbedi prvo mesto, dok Bosancima samo pobeda donosi preokret u poretku. Gosti zato nemaju mnogo razloga za opreznu igru, a njihova ofanzivnija postavka mogla bi da otvori prostor švedskim napadačima. Uz kvalitet koji obe reprezentacije poseduju u završnici, očekujemo golove na obe strane.
NAŠ TIP: GG
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