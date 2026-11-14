Beograd

SUVE ČESME U DVE BEOGRADSKE OPŠTINE: Delovi Novog Beograda i Zemuna iznenada ostali bez vode - oglasio se Vodovod

Ana Đokić

14. 11. 2026. u 13:22

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DELOVI Novog Beograda i Zemuna danas su ostali bez vode, rečeno je Tanjugu u JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

СУВЕ ЧЕСМЕ У ДВЕ БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ: Делови Новог Београда и Земуна изненада остали без воде - огласио се Водовод

Foto: AI generated

Potrošači su ostali bez vode zbog kvara na stanici Bežanijska kosa koja je ostala bez snabdevanja električnom energijom.

Ekipe Elektrodistribucije rade na otklanjanju kvara nakon čega će doći do normalizacije vodosnabdevanja u tim opštinama.

(Tanjug)

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