SUVE ČESME U DVE BEOGRADSKE OPŠTINE: Delovi Novog Beograda i Zemuna iznenada ostali bez vode - oglasio se Vodovod
DELOVI Novog Beograda i Zemuna danas su ostali bez vode, rečeno je Tanjugu u JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Potrošači su ostali bez vode zbog kvara na stanici Bežanijska kosa koja je ostala bez snabdevanja električnom energijom.
Ekipe Elektrodistribucije rade na otklanjanju kvara nakon čega će doći do normalizacije vodosnabdevanja u tim opštinama.
(Tanjug)
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