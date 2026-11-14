„I DALJE SMO NA NOGAMA“: Kralj Čarls proslavio 78. rođendan u podkastu Eltona DŽona
BRITANSKI kralj Čarls Treći gostovao je danas, na svoj 78. rođendan, u podkastu muzičara Eltona Džona, a kroz šalu je poručio da su njih dvojica uprkos godinama "još uvek na nogama".
Čarls se pridružio Džonu u specijalnom izdanju pevačeve emisije "Elton John's Rocket Hour", koja postoji od 2015. godine, a deo gostovanja bio je posvećen obeležavanju 50 godina postojanja humanitarne organizacije za mlade "The King's Trust" (Kraljeva fondacija), preneo je Rojters.
Epizoda je emitovana danas povodom kraljevog 78. rođendana, a on i Džon su razgovarali o humanitarnim koncertima održanim zbog podrške fondaciji, uključujući i rok gala koncert održan u Vembli areni 1986. godine, na kojem je Džon izveo svoj hit "I'm Still Standing" (Još uvek stojim). "Znam da ljudi u najrazličitijim životnim okolnostima ovu pesmu smatraju inspirativnom, ne samo zbog njenog sjajnog duha, već i zbog poruke o istrajnosti.
Sasvim sigurno, 40 godina nakon tog izuzetnog koncerta, mi i Fondacija i dalje čvrsto stojimo", rekao je Čarls. Džon, koji ima 79 godina, odgovorio je šaljivo da obojica uglavnom sede, a ta opaska je nasmejala kralja. Poslednjih godina su obojica imali zdravstvene probleme, a kralj se i dalje leči od raka, dok Džon ima problema sa vidom.
Dok je bio prestolonaslednik, Čarls je 1976. godine osnovao "Prince's Trust" (Prinčevu fondaciju) koristeći svoju otpremninu iz Kraljevske mornarice, kako bi pomogao mladima iz ugroženih sredina da se pripreme za rad, pronađu posao ili pokrenu sopstveni biznis. Organizacija je preimenovana u "The King's Trust" nakon što je Čarls postao kralj 2022. godine, a iz fondacije navode da su od osnivanja podržali više od milion mladih ljudi.
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