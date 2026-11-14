Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

Немања Пејчић

14. 11. 2026. u 10:42

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Foto: AP Photo/Marta Lavandier

Subota

16.00 Brentvud - Ramsgejt |1-3&||1-3 (1.75)

18.00 Norveška - Vels |1-3&||1-3 (1.80)

Ukupna kvota: 3.15

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