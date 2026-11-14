PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimljivih predloga.
Subota
16.00 Brentvud - Ramsgejt |1-3&||1-3 (1.75)
18.00 Norveška - Vels |1-3&||1-3 (1.80)
Ukupna kvota: 3.15
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