OPREZ!!! Ovo su utakmice za izbegavanje
Tri utakmice iz evropskih liga privlače pažnju zbog velike razlike u plasmanu rivala, ali i neočekivano visokih kvota na favorite.
Sva tri favorita mogu da pobede, realno je da bar jedan od njih tri to i učini, ali to ne znači da ovi parovi predstavljaju dobre opklade. Tabela je samo polazna tačka, dok forma, izostanci i ponuđena kvota često otkrivaju sasvim drugačiju sliku. Umesto jurnjave za naizgled sigurnim kečevima, pametnije je preskočiti ove parove i potražiti bolju priliku.
Almerija dočekuje Andoru, Ist Kilbrajd igra protiv Aloe, a Venlo protiv Ajndhovena. U sva tri slučaja domaćini su u vrhu tabele, dok se gosti bore za opstanak. Ipak, postoje dobri razlozi za oprez.
Najzanimljiviji primer je Almerija, lider španske Segunde, koja je na svom terenu osvojila čak 19 od mogućeg 21 boda. Andora je u zoni ispadanja, 19. sa samo 11 bodova iz 12 utakmica, ali kvota na pobedu domaćina iznosi čak 1,80.
Ozbiljni kadrovski problemi domačina su glavni razlog za ovako nešto. Zbog reprezentativnih obaveza izostaju Stefan Džodić i Brajan Čipenga, povređeni su Rodrigo Eli i Niko Melamed, dok je Markos Luna suspendovan. Almerija ostaje favorit, ali petorica odsutnih igrača predstavljaju značajan rizik.
Slična situacija je u škotskoj Ligi jedan, gde trećeplasirani Ist Kilbrajd dočekuje pretposlednju Alou. Domaćin ima devet bodova više i već je savladao ovog rivala u gostima, ali nije pobedio u poslednje tri prvenstvene utakmice pred svojim navijačima. Na svakoj je primio najmanje jedan gol, pa kvota 1,59 na keca više ne deluje naročito primamljivo. Bila je i 1,67 juče, ali u ovom slučaju pad kvote ne znači nužno i rast šansi za pobedu domaćina. Jednostavno, neiskusnije kladioce privukla je ta kvota pa su krenuli masovno da igraju keca.
Treći primer dolazi iz Holandije, gde drugoplasirani Venlo dočekuje poslednjeplasirani Ajndhoven. Gosti su osvojili samo jedan bod u poslednjih sedam kola, dok je Venlo šest utakmica bez poraza. Međutim, domaćin ne može da računa na petoricu fudbalera, uključujući kapitena Aleksa Šalka, a poslednja dva meča pred svojom publikom završio je remijima. Zato ni kvota 1,57 ne uliva preveliko poverenje.
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