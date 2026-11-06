Tip dana

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

Немања Пејчић

06. 11. 2026. u 07:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Foto: Zeljko Stevanic / Xinhua News / Profimedia

Petak

17.30 Nafta - Olimpija Ljubljana 2 (1.80)

19.00 Hamarbi - Elfsborg 1 (1.38)

19.30 Rapid - Volfsberger 1 (1.25)

Kvota: 3.11

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Pokojnog Cuneta zabranili na 2 godine zbog čuvenog hita Kafu mi draga ispeci, razlog - BLUD

Pokojnog Cuneta zabranili na 2 godine zbog čuvenog hita "Kafu mi draga ispeci", razlog - BLUD