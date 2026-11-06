Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

O.М.

06. 11. 2026. u 13:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Federico Caputo / Panthermedia / Profimedia

3+ TIKET ZA PETAK

20.30 HSV - B. Menhengladbah UG 3+ (1,77)
20.45 Venecija - Udineze UG 3+ (1,80)
21.00 Everton - Koventri UG 3+ (1,73)

 Ukupna kvota: 5,51

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge