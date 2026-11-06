Rano primljen gol remeti planove, ali Lužički Srbi ne dolaze da se brane

Braunšvajg i Kotbus otvaraju novo kolo druge nemačke Bundeslige, a domaćin će pokušati da iskoristi poznat teren kako bi došao do važnih bodova.

FOTO: Profimedia/Frank Hammerschmidt

Gosti, međutim, ne dolaze samo da se brane, pa bi borba za kontrolu sredine terena mogla da ima veliki uticaj na razvoj utakmice.

U ovakvim susretima posebno je važno ko će prvi uspeti da nametne svoj ritam. Braunšvajg bi trebalo da ima više inicijative, ali to ne znači da će lako dolaziti do izglednih prilika. Kotbus može da bude opasan u tranziciji, naročito ako domaćin ostavi previše prostora iza svoje poslednje linije.

Ipak, nema mnogo razloga za očekivanje potpuno otvorene utakmice od prvog minuta. Oba tima moraće da vode računa o defanzivnoj ravnoteži, jer bi rano primljen pogodak mogao ozbiljno da im poremeti planove.

Naš izbor oslanja se na mogućnost da se susret zadrži u granicama umerene efikasnosti. Čak i rezultati 2:1 ili 1:2 ostavljaju dovoljno prostora za prolaz opklade, a potrebna su najmanje četiri pogotka da bi ona bila izgubljena.

Naš tip: 0-3 (kvota 1,67)