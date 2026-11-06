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CRVENI FIKSEVI: Tromso oslabljen u derbiju sa Bodom

Ж. Урошевић

06. 11. 2026. u 11:50

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* Kifisija lako do bodova na meču sa kažnjenim Volosom

ЦРВЕНИ ФИКСЕВИ: Тромсо ослабљен у дербију са Бодом

Foto: Depositphotos / Syda_Productions

KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Tromso (Norveška 1) 2 Tromso - Bodo 2   (kvota:1.40)

Volos (Grčka 1) 2 Volos - Kifisija 2    (2.35)

Pogon (Poljska 1) 2 Viđev Lođ - Pogon 1   (2.10)

Kordoba (Španija 2) 2 Kordoba - Seuta X2    (2.30)

Arema (Indonezija) 2 Madura J. - Arema 1 (2.20)

Đirmot (Mađarska 2) 2 Đirmot - Tisakečke 2  (3.00)

Kruz Azul (Meksiko) 2 Tigre - Kruz Azul 1     (2.80)

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

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