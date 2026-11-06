CRVENI FIKSEVI: Tromso oslabljen u derbiju sa Bodom
* Kifisija lako do bodova na meču sa kažnjenim Volosom
KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU
Tromso (Norveška 1) 2 Tromso - Bodo 2 (kvota:1.40)
Volos (Grčka 1) 2 Volos - Kifisija 2 (2.35)
Pogon (Poljska 1) 2 Viđev Lođ - Pogon 1 (2.10)
Kordoba (Španija 2) 2 Kordoba - Seuta X2 (2.30)
Arema (Indonezija) 2 Madura J. - Arema 1 (2.20)
Đirmot (Mađarska 2) 2 Đirmot - Tisakečke 2 (3.00)
Kruz Azul (Meksiko) 2 Tigre - Kruz Azul 1 (2.80)
Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.
Preporučujemo
Tip predlaže Evroligu
05. 11. 2026. u 15:33
NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta
05. 11. 2026. u 12:03
HRVAT U PROBLEMU: Njegovi puleni su topovsko meso za sve evropske ekipe
05. 11. 2026. u 11:32
Tip predlaže Ligu Evrope
05. 11. 2026. u 11:02 >> 11:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)