NIZOVI: AEK u naletu

Ivan Dobrilović

19. 12. 2025. u 10:26

TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.

НИЗОВИ: АЕК у налету

Foto: Profimedia

POBEDE

PSV (Holandija 1) 10

Vaduc (Švajcarska 2) 9

Barselona (Španija 1) 7

Kalamata (Grčka 2) 7

Panionios (Grčka 2) 7

AEK (Grčka 1) 6

NEREŠENE

Akademika (Portugalija 3) 6

Gilingem (Engleska L2) 5

Varegem (Belgija 1) 5

Utreht (Holandija 1) 4

Alanja (Turska 1) 3

Bari (Italija 2) 3

PORAZI

Bristol R. (Engleska L2) 10

Makedonikos (Grčka 2) 10

Vulvs (Engleska PL) 9

Unirea S. (Rumunija 1) 9

Paralimni (Kipar 1) 8

Panseraikos (Grčka 1) 8

0-2

Sivelele (J. Afrika 1) 14

Čiangrai (Tajland 1) 11

Šuting Stars (Nigerija 1) 11

Juventus U23 (Italija 3B) 9

Lacio (Italija 1) 9

Botošani (Rumunija 1) 8

2-3

Oksford J. (Šampionat) 8

Čiangrai (Tajland 1) 7

Bra (Italija 3B) 6

Karagumruk (Turska 1) 5

Herogejt (Engleska L2) 5

Solihal (Engleska NL) 5

3+

Adana Demir (Turska 2) 17

Bajern (Nemačka 1) 14

PSV II (Holandija 2) 10

Karlsrue (Nemačka 2) 9

Sautempton (Šampionat) 8

Štutgart (Nemačka 1) 8

n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.

