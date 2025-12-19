NIZOVI: AEK u naletu
TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.
POBEDE
PSV (Holandija 1) 10
Vaduc (Švajcarska 2) 9
Barselona (Španija 1) 7
Kalamata (Grčka 2) 7
Panionios (Grčka 2) 7
AEK (Grčka 1) 6
NEREŠENE
Akademika (Portugalija 3) 6
Gilingem (Engleska L2) 5
Varegem (Belgija 1) 5
Utreht (Holandija 1) 4
Alanja (Turska 1) 3
Bari (Italija 2) 3
PORAZI
Bristol R. (Engleska L2) 10
Makedonikos (Grčka 2) 10
Vulvs (Engleska PL) 9
Unirea S. (Rumunija 1) 9
Paralimni (Kipar 1) 8
Panseraikos (Grčka 1) 8
0-2
Sivelele (J. Afrika 1) 14
Čiangrai (Tajland 1) 11
Šuting Stars (Nigerija 1) 11
Juventus U23 (Italija 3B) 9
Lacio (Italija 1) 9
Botošani (Rumunija 1) 8
2-3
Oksford J. (Šampionat) 8
Čiangrai (Tajland 1) 7
Bra (Italija 3B) 6
Karagumruk (Turska 1) 5
Herogejt (Engleska L2) 5
Solihal (Engleska NL) 5
3+
Adana Demir (Turska 2) 17
Bajern (Nemačka 1) 14
PSV II (Holandija 2) 10
Karlsrue (Nemačka 2) 9
Sautempton (Šampionat) 8
Štutgart (Nemačka 1) 8
n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.
