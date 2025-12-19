Tip dana

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Ivan Dobrilović

19. 12. 2025. u 10:08

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог петка

FOTO: Tanjug/AP

PORTUGALIJA 1

21.15 ESTORIL - BRAGA 2 (sa 1,92 na 1,58)

BUGARSKA 1

16.30 BEROE - LUDOGOREC 2 (sa 1,48 na 1,32)

ITALIJA - SUPERKUP

20.00 BOLONjA - INTER 2 (sa 1,80 na 1,70)

ŠVAJCARSKA 2

20.15 E. KARUŽ - UŠI 2 (sa 1,95 na 1,80)

