KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar.
PORTUGALIJA 1
21.15 ESTORIL - BRAGA 2 (sa 1,92 na 1,58)
BUGARSKA 1
16.30 BEROE - LUDOGOREC 2 (sa 1,48 na 1,32)
ITALIJA - SUPERKUP
20.00 BOLONjA - INTER 2 (sa 1,80 na 1,70)
ŠVAJCARSKA 2
20.15 E. KARUŽ - UŠI 2 (sa 1,95 na 1,80)
