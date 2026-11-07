Bosanac debituje na Interlagosu, Maks je "kišni čovek", a novopečeni otac Lekler favorit iz senke
Kimi je šampion, ali nije sve rešeno u Formuli 1.
Titula svetskog šampiona Formule 1 već je odlučena, pošto je Kimi Antoneli postao najmlađi prvak u istoriji ovog sporta, osvojivši treće mesto iza Maksa Ferstapena u Meksiko Sitiju prošle nedelje. Međutim, do kraja sezone ostale su još četiri trke, a nedeljna Velika nagrada Sao Paula trebalo bi da donese uzbudljivu borbu.
Četiri vozača nalaze se u razmaku od samo 16 bodova u borbi za drugo mesto, na kojem je trenutno pobednik trke u Meksiku Maks Ferstapen. Velika nepoznanica biće vremenski uslovi, pošto prognoza najavljuje prilično velike izglede za oluje na stazi u subotu i nedelju.
Ferstapen, koji je pre dve godine pobedio na kišnoj trci u Brazilu iako je startovao sa 17. pozicije, razumljivo je glavni favorit, s obzirom na izvanrednu formu i tri pobede u poslednje četiri trke. Ipak, u potencijalno haotičnoj trci moglo bi da se isplati potražiti kandidate sa većim kvotama.
Ferari je u Meksiku ponovo sam sebi zakomplikovao situaciju. Iako su Luis Hamilton i Šarl Lekler osvojili prvo i treće startno mesto, posle njihovog sudara u ranoj fazi trke završili su na drugom, odnosno četvrtom mestu. Međutim, razlika u kvotama između vozača Ferarija i dvojice glavnih favorita deluje prevelika, pa je Lekler zanimljiv izbor za opkladu na pobedu ili plasman, uz kvotu 7,50 za pobedu i 1.85 za Top 3.
Vozač iz Monaka ove nedelje postao je otac, a na svakoj od poslednjih šest trka završio je među četvoricom najboljih, uključujući druga mesta u Singapuru i Sjedinjenim Američkim Državama.
Uz još veću kvotu, ovo bi mogla da bude nedelja u kojoj će Meklaren konačno pokazati napredak posle serije slabijih rezultata. Lando Noris je zanimljiv izbor sa kvotom 14,00 za pobedu i 2,55 za Top 3.
Britanac ima odlične rezultate na Interlagosu. Prošle godine pobedio je i u sprintu i u glavnoj trci, dok je 2024. slavio u sprintu i osvojio pol-poziciju. Godine 2023. završio je kao drugi u obe trke.
Ipak, glavni razlog za optimizam jeste to što Meklaren ovog vikenda donosi poboljšanja bolida, uključujući nova prednja i zadnja krila i izmene na podu. Slični zahvati ranije su omogućavali ekipi da napravi veliki napredak.
Biće promena i u vozačkim postavama u donjem delu poretka. Debitant Rafael Kamara nastupiće za Has, dok se očekuje da će šest ekipa u prvom slobodnom treningu u petak pružiti priliku rezervnim vozačima, među kojima je i Dino Beganović u Ferariju.
NAŠ TIP: Lekler&Noris&Hamilton u Top 3 (kvota 9,43)
Predlog za opreznije: Ferštapen&Antoneli&Lekler&Noris&Hamilton u Top 6 (kvota 1,84)
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