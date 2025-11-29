Tip Asova

ŽARKO UDOVIČIĆ: Leh i Lehija ne „prodaju“

Žarko Urošević

29. 11. 2025. u 08:00

* Bivši fudbaler Rakova tipuje Poljsku 1

ЖАРКО УДОВИЧИЋ: Лех и Лехија не „продају“

MOJ TIP

subota, 

LEHIJA – TERMALIKA 1

Korona – Krakovija GG

Katovice – Pogon X2

nedelja, 

Arka – Rakov 0-2

Zaglebje – Jagielinija X

VISLA PLOCK – LEH 2

ponedeljak, 

Motor – Legija X2

Neuspešne fikseve iz prethodnog kola, Legiju i Gornjih, „zamenio“ bih sa jedicom na Legiju protiv Termalike i dvojkom na Leh u Plocku. Oba tima su dobra i kod kuće i na strani. Iako je Visla dobar tim, očekujem da će gost iz Poznanja da slavi i preskoči na tabeli svog ovonedeljnog rivala.

27. 11. 2025. u 21:14 >> 21:14

