ŽARKO UDOVIČIĆ: Leh i Lehija ne „prodaju“

* Bivši fudbaler Rakova tipuje Poljsku 1

MOJ TIP

subota,

LEHIJA – TERMALIKA 1

Korona – Krakovija GG

Katovice – Pogon X2

nedelja,

Arka – Rakov 0-2

Zaglebje – Jagielinija X

VISLA PLOCK – LEH 2

ponedeljak,

Motor – Legija X2

Neuspešne fikseve iz prethodnog kola, Legiju i Gornjih, „zamenio“ bih sa jedicom na Legiju protiv Termalike i dvojkom na Leh u Plocku. Oba tima su dobra i kod kuće i na strani. Iako je Visla dobar tim, očekujem da će gost iz Poznanja da slavi i preskoči na tabeli svog ovonedeljnog rivala.