ŽARKO UDOVIČIĆ: Leh i Lehija ne „prodaju“
* Bivši fudbaler Rakova tipuje Poljsku 1
MOJ TIP
subota,
LEHIJA – TERMALIKA 1
Korona – Krakovija GG
Katovice – Pogon X2
nedelja,
Arka – Rakov 0-2
Zaglebje – Jagielinija X
VISLA PLOCK – LEH 2
ponedeljak,
Motor – Legija X2
Neuspešne fikseve iz prethodnog kola, Legiju i Gornjih, „zamenio“ bih sa jedicom na Legiju protiv Termalike i dvojkom na Leh u Plocku. Oba tima su dobra i kod kuće i na strani. Iako je Visla dobar tim, očekujem da će gost iz Poznanja da slavi i preskoči na tabeli svog ovonedeljnog rivala.
