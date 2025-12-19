PARTIZAN BRUTALNO PONIŽEN U KAUNASU: Crno-beli gledali Žalgiris kako igra košarku

KOŠARKAŠI Partizana gostovali su Žalgirisu, meč 17. kola ubedljivo je dobio domaći sastav 109:68

U uvodnim minutima Partizan je bio ravnopravni rival, ali kako je vreme teklo uspostavio je Žalgiris kontrolu i prednost zelenih sve brže je rasla, da bi nakon 10 minuta iznosila 28:15.

Od lošeg može gore, to je Partizan pokazao u drugoj deonici u kojoj je dozvolio rivalu tri koša manje, a postigao isto 15, a ono što se istaklo jesu nerezonski šutevi i nezalaganje u odbrani, gde je Žalgiris mogao da polaže, pogađa otvorene šuteve sa poludistance i neke otvorene trojke.

Mozes Rajt predvodio je domaćina sa 12 poena i šest skokova nakon 20 minuta igre. Ignas Brazdeikis stao je na 10, a Najdžel Vilijams-Gos na devet poena.

Dvejn Vašington i Isak Bonga su bili najraspoloženiji kod Partizana sa po sedam poena.

Partizan je nastavio po svome u trećoj deonici, rivalu su dozvolili da postigne 29 poena, dok su na drugoj strani postigli samo 18.

Silvan Francisko, kao i Najdžel Vilijams Gos nosili su domaćina, a na početku je vetar u leđa dao Ulanovas sa pet vezanih poena, u poslednja 10 minuta Partizan je ušao sa zaostatkom 82:48, te je već tada pitanje pobednika bilo rešeno.

Domaćin je u poslednjoj deonici igrao angažovano, nije popuštao gas, te su crno-beli brutalno poniženi, Žalgiris - Partizan 109:68

Žalgiris - Partizan 109:68 (28:15, 25:15, 29:18) ​ŽALGIRIS: Vilijams Gos 12, Francisko 22, Vrajt 17, Brazdeikis 15, Tubelis 6, Lo, Sleva 6, Virutis 11, Rubstavičijus 3, Butkevičijus, Sirvidis 2, Ulanovas 9. PARTIZAN: Milton 4, Vašington 17, Osetkovski 7, Bošnjaković, Marinković 2, Braun 8, Bonga 12, Lakić, Parker, Fernando 16, Kalates 2.

KRAJ MEČA

40' Sirvidis još jednom precizan, Braun sada promašuje, a Birutis dva pogađa - 107:65. Potom trojka Vašingtona.

39' Sirvidis, pa potom Braun - 103:65

37' Nesportski faul dosuđen je Vašingtonu, Ulanovas je pogodio penale 101:63.

36' Birutis polovičan sa penala, Žalgiris na plus 40 - 97:57

35' Rubstavičijus zaboravljen - pogađa za tri - 94:57.

34' Dvojka Fernanda, pa Vrajt pogađa dva penala - 91:57.

33' Sada Mozes Rajt promašuje prvo, a ubacuje drugi penal za 89:55

32' Francisko ubacuje dvojku, vraća na drugoj strani Bonga, pa još jednom Francisko. Sada dva penala - 88:53

31'Braun otvara poslednju deonicu poenima, trojom odgovara Braun - 84:51

RAJ TREĆE ČETVRTINE 29:18

30' Francisko pogađa - 80:48, potom Milton maši trojku, a poslednji napad pogodio je Žalgiris, ponovo Francisko 82:48

29' Nove poene za crno-bele ubacuje Vašington 73:46.

27' Fernando pogađa - 70:43. Vilijam Gos sa velike udaljenosti pogađa za 73:43.

24' Sada Uelanovas pogađa za tri, potom je Isak Bonga fauliran od strane Franciska pri šutu za tri. Nemac je pogodio sva tri

23' Uelanovas pogađa za dva, potom promašaj na drugoj strani, a nakon toga i Brazdeikisa, dosta trojki probali su košarkaši crno-belih da pogode, to im nije pošlo za rukom.

22' Brazdeikis je pogodio na otvaranju drugog poluvremena za domaćina, Kalates i Bruno za goste - 55:34.

KRAJ DRUGE ČETVRTINE 25:15

20' Polovičan sa penala bio je Bruno Fernando 50:30, a trojku potom pogodio Francisko na poluvremenu 53:30

19 - Šejk Milton bio je strpljiv i uspeo da izgradi poziciju za poene 48:29. Potom Ubacuje Brazdejkis lagano u reketu da probije - 50:29

18' Mozes Rajt pogađa dvojku, a potom i Maodo Lo pogađa 48:27. Ne trudi se previše Partizan u odbrani, a to koriste hitri igrači domaćeg sastava.

17' Osetkovski iz daljine, nije pogodio obruč. Ne realizuje domaćin napad, pogađa Vašington dvojku - 42:27, vraća Brazdejkis.

16' Minijatura Vilijamsa Gosa, pogađa jednom, pa drugi put, a od odbrane crno-belih ni traga ni glasa 42:25

15' Igra se Moses Rajt pod košem rivala. Potom Vanja Marinković ubacuje prve poene - 38:24.

14' Pogodio je Dilan Osetkovski za dva - 36:22.

13' Francisko lagano pogađa dvojku, potom dobrom reakcijom presekao je loptu, pa pogodio trojku - 36:20

12' Sliva pogađa jedno bacanje od dva - 29:15. Potom pogađa dvojku, a vraća Vašington, koji nakon toga pogađa i trojku 31:20

11'Sliva pokušava, hvata loptu domaći tim, potom Lo, još jednom skok u napadu, na kraju je dobrom odbranom crno-belih istekao treći napad u nizu.

KRAJ PRVE ČETVRTINE 28:15

10 - Maodo Lo podiže prednost domaćina na dvocifrenih +10, odmah Bonga zakucava, iskoristio je nespremnost odbrane - 23:15. Pogađa Uleanova, potom i Lo još jednom uz faul koji pogađa - 28:15.

9' Mozes Rajt koristi priliku, prolazi pored Brauna, pogađa i dobija faul. Bio je precizan. Ne zna Sterling Braun šta je hteo, dobra odbrana domaćina dovela je do toga da istekne napad bez ikakve konkretne prilike da se koš rivala ugrozi.

8' Sada siguran pod košem rivala Isak Bonga, Lo pokušava za tri, ne uspeva,a li nakon skoka u napadu Lo ponovo pokušava i pogađa 18:13

7' Još jednom pogađa Mozes Rajt, ovoga puta uz faul. Bio je precizan i sa penala 16:11

6'Mozes Rajt zakucava pod košem crno-belih 13:9, usledio je odgovor Šejka Miltona 13:11

5' Sliva pogađa trojku - 9:7, a Partizan ne koristi naredni napad. Na drugoj strani zakucava Bruno Fernando

4' Sterling Braun ubacuje novu trojku za goste, a Brazdeikis još jednom poentira - 6:6. Priliku da povede Partizan je imao preko Fernanda koji je iskoristio jedno od dva bacanja - 6:7.

3' Najdžel Vilijams Gos pogađa flouter - 4:3.

2' Isak Bonga, pogađa prvu trojku za goste, a Brazdeikis na drugoj strani ubacuje dvojku - 2:3.

1' počeo je meč u Žalgirio Areni.

UOČI MEČA

Trijumfi nad Bajernom i Crvenom zvezdom ulili su nadu navijačima Partizana da će ekipa krenuti u veliku seriju pobeda i proboj ka plej-in mestu. Katastrofalna partija protiv Virtusa kod kuće razuverila ih je u to da su svi problemi rešeni.

Protiv Bajerna i Zvezde se tražila reakcija ekipe posle odlaska Željka Obradovića, sad se traži za poraz od Virtusa.

Crno-beli su pred vrlo teškim zadatkom - meč sa Žalgirisom u Kaunasu. Trener Mirko Ocokoljić izjavio je na konferenciji za medije posle meča sa Virtusom da Tajrik Džons zbog hronične povrede zadnje lože neće putovati za Litvanijom, a situacija je neslavna i sa Džabarijem Parkerom, kog Ocokoljić nije uvrstio u sastav protiv italijanskog sastava svojom odlukom, na osnovu prikazanog na treninzima.

Žalgiris nije u fantastičnoj formi, nalik onoj na samom početku sezone. Naizmenično upisuju pobede i poraze, nalaze se na skoru 9-7, koliko imaju i Monako, Crvena zvezda, Olimpija Milano i Real Madrid. Kod Kuće su zaređali dva poraza, dobivši pet od osam duela na svom parketu. U 16. kolu su ibedljivo poraženi od Anadolu Efesa 87:64.

Sem Arnasa Butkevičijusa sa povredom stopala, Žalgiris izlazi pred Partizan u gotovo kompletnom sastavu.

Što se tiče međusobnog rezultata, Partizanu "leži" Žalgiris sa pet pobeda i jednim porazom od povratka u Evroligu, a ako se pogled pruži dalje do 2010, onda je srpski tim u prednosti 7-3. Detaljnije, Žalgiris je trijumfom u prethodnom susretu 70:66, odigranom u "Žalgirio areni", zaustavio seriju poraza od ponovnog dolaska Partizana među evroligaše 2022. godine.

