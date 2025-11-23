MIODRAG BELODEDIĆ: Hermanštat "topi" Metaloglobus
* Član šampionskog tima Crvene zvezde i FKSB, analizira pojedine parove narednog kola Rumunije 1
NEDELjA,
OCELUL – FARUL 1X, GG
Ocelul nema dobar skor sa Farulom, sada je u prilici da prekine lošu tradiciju.
KLUŽ – RAPID 1X
Prošle sezone derbi kola, a ove, kada je Kluž u krizi, šansa za domaćina da se izdigne i pokaže da vredi.
METALOGLOBUS – HERMANŠTAT X2
Okršaj u kom Hermanštad ne bi smeo da popusti i bodove vredne opstanka prepusti konkurentu.
BOTOŠANI – DINAMO X
Teško mi je da se odlučim i iz derbija kola „izvučem“ pobednika. Za mene neće biti iznenađenje ako se ovaj meč završi bez pobednika.
Preporučujemo
NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta
23. 11. 2025. u 12:00
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
23. 11. 2025. u 11:39
POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza
23. 11. 2025. u 11:17
ODBOJKAŠKI TIKET: Predlozi iz italijanskog prvenstva
23. 11. 2025. u 11:00
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo kako su njegovi igrači reagovali kada su čuli da je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije, po tvrdnji određenih ruskih medija, nije bio (samo) zbog loših rezultata. Pa opet, najnovije vesti iz Moskve - mogu da budu povod za zadovoljstvo srpskog stručnjaka.
20. 11. 2025. u 18:36
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.
20. 11. 2025. u 19:22
Komentari (0)