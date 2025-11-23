Tip Asova

MIODRAG BELODEDIĆ: Hermanštat "topi" Metaloglobus

Žarko Urošević

23. 11. 2025. u 09:55

* Član šampionskog tima Crvene zvezde i FKSB, analizira pojedine parove narednog kola Rumunije 1

Foto: N.Skenderija

NEDELjA, 

OCELUL – FARUL 1X, GG

Ocelul nema dobar skor sa Farulom, sada je u prilici da prekine lošu tradiciju.

KLUŽ – RAPID 1X

Prošle sezone derbi kola, a ove, kada je Kluž u krizi, šansa za domaćina da se izdigne i pokaže da vredi.

METALOGLOBUS – HERMANŠTAT X2

Okršaj u kom Hermanštad ne bi smeo da popusti i bodove vredne opstanka prepusti konkurentu.

BOTOŠANI – DINAMO X

Teško mi je da se odlučim i iz derbija kola „izvučem“ pobednika. Za mene neće biti iznenađenje ako se ovaj meč završi bez pobednika.

