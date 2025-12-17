ZAPALIO ATMOSFERU PRED MEČ SA CRNO-BELIMA! Luka Vildoza: Nikada ne bih prešao u Partizan

JEDAN od miljenika navijača Crvene zvezde, Luka Vildoza ponovo će se vratiti u Beograd. Gde će prvo odmeriti snage sa Partizanom, a potom dva dana kasnije i sa Crvenom zvezdom.

FOTO: M. Vukadinović

Igraće Argentinac protiv klubova iz države odakle potiče njegova supruga, a pre toga otvorio je dušu u razgovoru za "Arena sport"

Iskusni bek ističe da je igranje u srpskoj prestonici nešto specijalno.

- Nije teško, ali je specijalno. Igrao sam protiv Crvene zvezde prošle godine i osećao sam se dobro kada su me dočekali i aplaudirali. Osećam se specijalno jer je to bila moja kuća godinu dana i imam lepa sećanja. Partizan sa druge strane... Igranje u toj atmosferi je motivacija za mene. Ne 'patim' kad igram tamo, ali ne mogu da kažem da uživam. Teško je, osećaš pritisak, ali u isto vreme je uvek dobro igrati ovde - istakao je Vildoza.

Poručio je da ga saigrač Alen Smailagić ga nije zadirkivao zbog derbija u kome je Partizan nakon preokreta dobio Zvezdu.

- Nije rekao ništa i to je bilo dobro. Očekivao sam da će reći nešto, ali dobro je što nije spomenuo ništa. Čekam sada sledeći derbi. Teško mi je kad izgube taj meč. Žena mi je navijač Crvene zvezde i ja takođe. Kad god mogu upalim utakmicu Zvezde.

Retko se viđa da u Grčkoj neki igrač pređe iz Panatinaikosa u Olimpijakos ili obrnuto. Vildoza se ipak odlučio za taj potez nakon osvojene Evrolige.

- Doneo sam tu odluku jer je Olimpijakos igrao Fajnal-for za Fajnal-forom u poslednjih pet godina. Želeo sam da osvojim dve titule uzastopno. Nije to bila nikakva 'osveta'. Dao sam sve Panatinaikosu što sam mogao. Bilo dobro ili loše, dao sam sve od sebe. Na kraju ljudi iz kluba su to razumeli. Kada sam otišao tamo nije bilo najbolje, ali mislim da su na kraju prihvatili moju odluku. Uživao sam i u Olimpijakosu.

Istakao je da isto ne bi ponovio i u Srbiji. Odnosno da kao bivši igrač zvezde neće nikada obući dres Partizana.

- Ne, nema šanse. Nikada - zaključio je uz osmeh.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA