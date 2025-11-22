Tip Asova

PETAR PUAČA: Šampion opet uzleće

Žarko Urošević

22. 11. 2025. u 09:30

* Bivši napadač Kremonezea, tipuje Seriju A

ПЕТАР ПУАЧА: Шампион опет узлеће

FOTO: Tanjug/AP

MOJ TIP

subota, 

Kaljari – Đenova GG&3+

Udineze – Bolonja GG

Fiorentina – Juventus 2-3

NAPOLI – ATALANTA 1

nedelja, 

Verona – Parma 0-3

Kremoneze – Roma 1X

LACIO – LEĆE 1

Inter – Milan X, GG

ponedeljak, 

Torino – Komo 0-2

Sasuolo – Piza 2-3

Atalanta je pauzu u prvenstvu iskoristila da dovede novog trenera, Paladino je zamenio Jurića, što bi trebalo da bude pozitivna „šok terapija“ pred gostovanje Napoliju. Međutim, aktuelni šampion je u prethodna dva kola uzeio samo bod i ne sme više da se opušta, pogotovo kad igra pred svojim navijačima.

Lacio je izgubio od Intera poslednji derbi. Gde će pokušati da se vadi, ako ne na svom terenu sa slabijim Lećeom.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VODITELJ PINKA SPASIO ŽIVOT MLADIĆU: Temenom je udario o beton i krenuo da guta krv - bilo je strašno

VODITELj PINKA SPASIO ŽIVOT MLADIĆU: "Temenom je udario o beton i krenuo da guta krv" - bilo je strašno