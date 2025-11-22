PETAR PUAČA: Šampion opet uzleće
* Bivši napadač Kremonezea, tipuje Seriju A
MOJ TIP
subota,
Kaljari – Đenova GG&3+
Udineze – Bolonja GG
Fiorentina – Juventus 2-3
NAPOLI – ATALANTA 1
nedelja,
Verona – Parma 0-3
Kremoneze – Roma 1X
LACIO – LEĆE 1
Inter – Milan X, GG
ponedeljak,
Torino – Komo 0-2
Sasuolo – Piza 2-3
Atalanta je pauzu u prvenstvu iskoristila da dovede novog trenera, Paladino je zamenio Jurića, što bi trebalo da bude pozitivna „šok terapija“ pred gostovanje Napoliju. Međutim, aktuelni šampion je u prethodna dva kola uzeio samo bod i ne sme više da se opušta, pogotovo kad igra pred svojim navijačima.
Lacio je izgubio od Intera poslednji derbi. Gde će pokušati da se vadi, ako ne na svom terenu sa slabijim Lećeom.
