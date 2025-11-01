BOJAN ZAJIĆ: Mire na radaru Moldea

* Trener u Vikingu, o mečevima Norveške 1 i 2

NORVEŠKA 1

subota,

VALERENGA – BODO 2

Molde – Rozenborg 1X

nedelja,

STROMSGODSET – VIKING 2

Brine – Bran 2

Fredrikštad – Kristijansund 1

Ham Kam – Sandefjord 1X

KFUM – HAUGESUND 1

Tromso – Sarpsborg 3+

NORVEŠKA 2

subota,

ALESUND – ASANE 1

EGERSUND – HOD 1

Kongsvinger – Lilestrem 1X

Od – Sogndal X2

RANHAJM – SKAJD 1

Start – Mos 1

Raufoš – Mjondalen 1

Stabek – Lin 1X

Bodo i Viking kao gosti nastavljaju trku za titulu, zato bih zaokružio dvojke na njihovim duelima sa Valerengom i Stromsgodsetom.

KFUM igra dobro i ofanzivno, nije slučajno što se njegov trener Tomas Mire našao na radaru Moldea.

Iz druge lige nameću se jedinice na Alesund i Egersund, pošto ovaj tandem nije odustao od namere da se plasira u elitni rang.