BOJAN ZAJIĆ: Mire na radaru Moldea
* Trener u Vikingu, o mečevima Norveške 1 i 2
NORVEŠKA 1
subota,
VALERENGA – BODO 2
Molde – Rozenborg 1X
nedelja,
STROMSGODSET – VIKING 2
Brine – Bran 2
Fredrikštad – Kristijansund 1
Ham Kam – Sandefjord 1X
KFUM – HAUGESUND 1
Tromso – Sarpsborg 3+
NORVEŠKA 2
subota,
ALESUND – ASANE 1
EGERSUND – HOD 1
Kongsvinger – Lilestrem 1X
Od – Sogndal X2
RANHAJM – SKAJD 1
Start – Mos 1
Raufoš – Mjondalen 1
Stabek – Lin 1X
Bodo i Viking kao gosti nastavljaju trku za titulu, zato bih zaokružio dvojke na njihovim duelima sa Valerengom i Stromsgodsetom.
KFUM igra dobro i ofanzivno, nije slučajno što se njegov trener Tomas Mire našao na radaru Moldea.
Iz druge lige nameću se jedinice na Alesund i Egersund, pošto ovaj tandem nije odustao od namere da se plasira u elitni rang.
