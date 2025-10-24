BOŠKO OROVIĆ: Po bod kod šampiona
* Trener u Švedskoj
ŠVEDSKA 1
ĐURGARDEN – VARNAMO 1
Ester – Degerforš X2
Sirijus – Elsfborg X2
Mjalbi – Norčeping 1X
AIK – Heken 12
Halmštad – Geteborg 12
Bromapojkarna – GAIS 2
Malme – Hamarbi 12
ŠVEDSKA
Ergrite – Vasteras X2
Umea – Varberg X2
Sundsval – Kalmar 2
Sandvikens – Utsiktens 2
Brage – Helsingborg 2
Odevold – Estersund 1
Treleborg – Falkenberg 2
Erebro – Landskrona 1
Mjalbi je prvi put šampion Švedske i sada pred svojim navijačima dočekuje Norčeping. Gostima su bodovi neophodni kako bi izbegli baraž tako da je tu i jednima i drugima dosta po bod. U drugoj ligi sledi žestoka borba za opstanak, odnosno borba u naredna tri kola da se izbegne baraž u donjem delu tabele.
