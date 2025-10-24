Tip Asova

BOŠKO OROVIĆ: Po bod kod šampiona

Žarko Urošević

24. 10. 2025. u 10:15

* Trener u Švedskoj

БОШКО ОРОВИЋ: По бод код шампиона

Ilustracija

ŠVEDSKA 1

ĐURGARDEN – VARNAMO 1

Ester – Degerforš X2

Sirijus – Elsfborg X2

Mjalbi – Norčeping 1X

AIK – Heken 12

Halmštad – Geteborg 12

Bromapojkarna – GAIS 2

Malme – Hamarbi 12

ŠVEDSKA

Ergrite – Vasteras X2

Umea – Varberg X2

Sundsval – Kalmar 2

Sandvikens – Utsiktens 2

Brage – Helsingborg 2

Odevold – Estersund 1

Treleborg – Falkenberg 2

Erebro – Landskrona 1

Mjalbi je prvi put šampion Švedske i sada pred svojim navijačima dočekuje Norčeping. Gostima su bodovi neophodni kako bi izbegli baraž tako da je tu i jednima i drugima dosta po bod. U drugoj ligi sledi žestoka borba za opstanak, odnosno borba u naredna tri kola da se izbegne baraž u donjem delu tabele.

