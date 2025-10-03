Tip Asova

BOJAN ZAJIĆ: Molde na odmoru do marta

Žarko Urošević

03. 10. 2025. u 08:30

* Treneru Vikingu, tipuje Norvešku 1 i 2 * Drugoligaš Lin vezao 15 mečeva bez poraza

БОЈАН ЗАЈИЋ: Молде на одмору до марта

NORVEŠKA 1

Valerenga – Tromso    GG

Sandefjord – Brine    3+

KRISTIJANSUND – MOLDE 1X&GG

VIKING – BRAN GG&3+

Bodo – Haugesund 6+

Fredrikštad – Ham Kam 1X

Stromsgodset – KFUM   1X

Rozenborg – Sarpsborg GG3+

NORVEŠKA 2

Alesund – Sogndal 1

Asane – Mjondalen 1

KONGSVINGER – SKAJD   1

Lilestrem – Hod  1&4+

RANHAJM – EGERSUND    1  

Start – Raufoš   3+

LIN – MOS    1

Stabek – Od  1X

Molde je zakasnio da u preostalih sedam kola prvenstva  pojuri mesto koje vodi do evro-scene. Vrlo lako može da se desi da samo otalja naredni meč sa Kristijansundom, jer može da uzme „odmor“ do marta, kada ga čeka meč finala kupa sa Rozenborgom. Sa druge strane, Kristijansund od zone ispadanja razdvaja samo nekoliko bodova i meč sa oputenim Moldeom ne bi smeo da izgubi.

Na vrhu tabele Viking i Bran će jurišati na pobedu i u vom duelu će sve pucati-

U nižem rangu takmičenja, Start, Kongsvinger i Lin, izjednačeni sa po 41. bodom ulaze u trku za drugo mesto, pa se polako rešava enigma ko će u društu Lilestrema direktno otići u elitu. Lin na 15 vezanih utakmica u prvenstvu ne zna za poraz i sa ogromnim samopouzdanjem dočekuje Mos.   

