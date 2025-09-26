Tip Asova

BOŠKO OROVIĆ: Mjalbi, bez dileme

Žarko Urošević

26. 09. 2025. u 12:35

* Trener u Švedskoj

БОШКО ОРОВИЋ: Мјалби, без дилеме

Ilustracija

ŠVEDSKA 1

Elfsborg – Degerforš      1

Heken – Norčeping        1

Bromapojkarna – Mjalbi         2

Halmštad – Hamarbi     2

AIK – GAIS         12

Malme – Varnamo         1

Đurgarden – Sirijus       1

Ester – Geteborg  12

ŠVEDSKA

Varberg – Odevold         12

Falkenberg – Estersund 1

Vasteras – Sandvikens   1

Sundsval – Umea 1

Helsingborg – Treleborg 1-1

Utsiktens – Brage 1

Kalmar – Erebro  1

Ergrite – Landskrona     1

Ostlao je još šest kola do kraja prvenstva , neočekivan kiks Mjalbija u prošlom kolu učinio je samu završnicu neizvesnijom. Ko će biti novi šampion Mjalbi ili Hamarbi ? Ja nemam tu dilemu – to će biti  Mjalbi.  Gužve ima i u donjem delu tabele, dilema je  ko pored Varnama ispada,  Ester ili Degerforš ?

         

