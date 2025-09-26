BOŠKO OROVIĆ: Mjalbi, bez dileme
* Trener u Švedskoj
ŠVEDSKA 1
Elfsborg – Degerforš 1
Heken – Norčeping 1
Bromapojkarna – Mjalbi 2
Halmštad – Hamarbi 2
AIK – GAIS 12
Malme – Varnamo 1
Đurgarden – Sirijus 1
Ester – Geteborg 12
ŠVEDSKA
Varberg – Odevold 12
Falkenberg – Estersund 1
Vasteras – Sandvikens 1
Sundsval – Umea 1
Helsingborg – Treleborg 1-1
Utsiktens – Brage 1
Kalmar – Erebro 1
Ergrite – Landskrona 1
Ostlao je još šest kola do kraja prvenstva , neočekivan kiks Mjalbija u prošlom kolu učinio je samu završnicu neizvesnijom. Ko će biti novi šampion Mjalbi ili Hamarbi ? Ja nemam tu dilemu – to će biti Mjalbi. Gužve ima i u donjem delu tabele, dilema je ko pored Varnama ispada, Ester ili Degerforš ?
