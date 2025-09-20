Tip Asova

MILOŠ STANIMIROVIĆ: AEK na maksimali

KIFISIJA – ARIS 2

Panseraikos – Atromitos 2-3

Volos – Asteras X

PAOK – Panetolikos 1&2+

Larisa – AEK 2, 0-2

Levadijakos – OFI 1&2-3

PANATINAIKOS – OLIMPIJAKOS 1X

Uprave Arisa i Panatinaikosa, nezadovoljne radom i rezultatima svojih trenera, odlučili su da ih promene pred naredne duele sa Kifisijom i Olimpijakosom. Ova šok terapija mogla bi da donese boljitak.

AEK blista, pod komandom našeg Marka Nikolića ima sve tri pobede u prvenstvu i u ovoj seriji najverovatnije će se naći i Larisa.

