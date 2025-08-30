BOŠKO OROVIĆ: Mjalbi i Hamarbi ne posustaju
* Trener u Švedskoj, tipuje dva ranga
ŠVEDSKA 1
Bromapojkarna – Elfsborg 2
Geteborg – Varnamo 1
MJALBI – HALMŠTAD1
AIK – Sirijus 12
Malme – Degerforš 1
Norčeping – Đurgarden 12
GAIS – Heken 12
HAMARBI – ESTER 1
ŠVEDSKA 2
Varberg – Falkenberg 12
Vasteras – Helsingborg 1
Landskrona – Sundsval 1
Estersund – Kalmar 2
Sandvikens – Erebro 1
Umea – Odevold 2
Brage – Treleborg 12
Utsiktens – Ergrite 1
Ima još devet kola da se igra do kraja, ali Mjalbi, koji je 2019. iz druge lige ušao u prvu, ima šanse da osvoji titulu. Ove sezone izgubio je samo jednu utakmicu, i to na strani. Dali su najviše golova, a primili najmanje. Pobediće i sada Halmštad.
Hamarbi je na drugom mestu, ima osam bodova zaostatka, uveren sam da će savladati Ester.
