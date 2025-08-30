Tip Asova

BOŠKO OROVIĆ: Mjalbi i Hamarbi ne posustaju

Žarko Urošević

30. 08. 2025. u 09:20

* Trener u Švedskoj, tipuje dva ranga

БОШКО ОРОВИЋ: Мјалби и Хамарби не посустају

Ilustracija

ŠVEDSKA 1

Bromapojkarna – Elfsborg 2

Geteborg – Varnamo 1

MJALBI – HALMŠTAD1

AIK – Sirijus 12

Malme – Degerforš 1

Norčeping – Đurgarden 12

GAIS – Heken 12

HAMARBI – ESTER 1

ŠVEDSKA 2

Varberg – Falkenberg 12

Vasteras – Helsingborg 1

Landskrona – Sundsval 1

Estersund – Kalmar 2

Sandvikens – Erebro 1

Umea – Odevold 2

Brage – Treleborg 12

Utsiktens – Ergrite 1

Ima još devet kola da se igra do kraja, ali Mjalbi, koji je 2019. iz druge lige ušao u prvu, ima šanse da osvoji titulu. Ove sezone izgubio je samo jednu utakmicu, i to na strani. Dali su najviše golova, a primili najmanje. Pobediće i sada Halmštad.

Hamarbi je na drugom mestu, ima osam bodova zaostatka, uveren sam da će savladati Ester.

