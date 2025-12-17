HITNO SE PRIZEMLJILI OGLASIO SE CRVENI ALARM: Avion kompanije Jet2 na letu iz Londona za Španiju preusmeren u Portugaliju
AVION britanske avio-kompanije Jet2, koji je sa punim kapacitetom putnika leteo iz Londona ka Kanarskim ostrvima, preusmeren je danas u Portugaliju nakon proglašenja crvenog alarma, prenose britanski mediji.
Boing 737 na letu sa londonskog aerodroma Stansted za Fuerteventuru preusmeren je na aerodrom Faro u portugalskom regionu Algarve, nakon što je tokom leta zabeležena, kako je saopštila kompanija, "nepravilna indikacija" na sistemima aviona, prenosi GB News.
Prema pisanju lokalnih medija, sumnja se na mogući kvar jednog motora, ali tu informacija za sada nije zvanično potvrdila ni kompanija Jet2, ni nadležne službe.
Avion je poleteo iz Londona nešto pre 8 časova ujutru, a planirano je da sleti na Fuerteventuru u 12.15 časova po lokalnom vremenu.
Na aerodromu Faro proglašen je crveni alarm, a hitne službe, uključujući vatrogasce i medicinske ekipe, stavljene su u pripravnost u skladu sa standardnim bezbednosnim procedurama.
Portugalska civilna zaštita saopštila je da je angažovano 35 vozila i više od 80 pripadnika službi, uključujući policiju, hitnu pomoć i vatrogasce.
Platforma "Squawk Alert", koja prati vanredne situacije u komercijalnom vazduhoplovstvu, objavila je na mreži Iks da je posada leta EXS83LV proglasila vanredno stanje i započela preusmeravanje ka Faru.
Drugi specijalizovani portal naveo je da je razlog preusmeravanja problem sa motorom broj jedan.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
AVION IZNAD GRADA POČEO DA ISPUŠTA GORIVO: Nastala velika drama, tokom poletanja izgubio snagu u jednom od motora (FOTO)
14. 12. 2025. u 08:14 >> 08:17
STRADAO PILOT U AVIONSKOJ NESREĆI: Bio licencirani instruktor za obuku leta
11. 12. 2025. u 16:22
AVION SE ZABIO U AUTOMOBIL NA AUTO-PUTU: Srča i delovi vozila leteli na sve strane (VIDEO)
10. 12. 2025. u 16:53
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)