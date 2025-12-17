HITNO SE PRIZEMLJILI OGLASIO SE CRVENI ALARM: Avion kompanije Jet2 na letu iz Londona za Španiju preusmeren u Portugaliju

AVION britanske avio-kompanije Jet2, koji je sa punim kapacitetom putnika leteo iz Londona ka Kanarskim ostrvima, preusmeren je danas u Portugaliju nakon proglašenja crvenog alarma, prenose britanski mediji.

Foto: Tanjug/AP

Boing 737 na letu sa londonskog aerodroma Stansted za Fuerteventuru preusmeren je na aerodrom Faro u portugalskom regionu Algarve, nakon što je tokom leta zabeležena, kako je saopštila kompanija, "nepravilna indikacija" na sistemima aviona, prenosi GB News.

Prema pisanju lokalnih medija, sumnja se na mogući kvar jednog motora, ali tu informacija za sada nije zvanično potvrdila ni kompanija Jet2, ni nadležne službe.

Avion je poleteo iz Londona nešto pre 8 časova ujutru, a planirano je da sleti na Fuerteventuru u 12.15 časova po lokalnom vremenu.

Na aerodromu Faro proglašen je crveni alarm, a hitne službe, uključujući vatrogasce i medicinske ekipe, stavljene su u pripravnost u skladu sa standardnim bezbednosnim procedurama.

Portugalska civilna zaštita saopštila je da je angažovano 35 vozila i više od 80 pripadnika službi, uključujući policiju, hitnu pomoć i vatrogasce.

Platforma "Squawk Alert", koja prati vanredne situacije u komercijalnom vazduhoplovstvu, objavila je na mreži Iks da je posada leta EXS83LV proglasila vanredno stanje i započela preusmeravanje ka Faru.

Drugi specijalizovani portal naveo je da je razlog preusmeravanja problem sa motorom broj jedan.

(Tanjug)

