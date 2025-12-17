OLIMPIJADA U PRVOM PLANU: Održan prvi sastanak predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Dejana Tomaševića i ministra sporta Zorana Gajića
Danas je u Ministarstvu sporta održan prvi zajednički sastanak predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Dejana Tomaševića i ministra sporta Zorana Gajića.
Sastanku su prisustvovali i član izvršnog odbora OKS, doc. dr Ivan Todorov, generalni sekretar OKS, Damir Štajner, državni sekretar Marko Kešelj, šef kabineta ministra Jovan Knežević kao i pomoćnik ministra Dejan Bojović.
Tokom sastanka razgovarano je o uspostavljanju jasnih okvira buduće saradnje, kao i o definisanju zajedničkih prioriteta u cilju unapređenja srpskog sporta. Na sastanku je naglašeno da je otvoren, partnerski i konitunuiran dijalog od ključnog značaja, kako bi se stvorio stabilan i efikasan sistem podrške sportistima.
Poseban akcenat stavljen je na koordinaciju aktivnosti i zajedničko delovanje u završnim pripremama za nastupe sportista na Zimskim olimpijskim igrama Milano–Kortina 2026, koje će se održati od 6. do 22. februara.
Učesnici sastanka konstatovali su da je neophodno da saradnja između Ministarstva sporta i Olimpijskog komiteta Srbije bude na najvišem mogućem nivou, imajući u vidu da je i do predstojećih Letnjih olimpijskih igara ostalo manje od tri godine, a da kvalifikacije za nastup na ovom najvećem svetskom sportskom takmičenju počinju tokom naredne godine.
Ako vas zanima sport, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
PIKSI DOBIO PONUDU KOJA SE NE ODBIJA! Bivši selektor Srbije ide gde ga niko nije očekivao
17. 12. 2025. u 12:34
JOKIĆ JAK KAO "CRNA ZEMLjA" Ono što je uradio Šengunu ostavilo je sve bez teksta (VIDEO)
17. 12. 2025. u 08:35
SKANDAL KAKAV SVET NE PAMTI! FIFA izbacuje jednu reprezentaciju sa Mundijala?
17. 12. 2025. u 08:25
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)