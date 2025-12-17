Ostali sportovi

OLIMPIJADA U PRVOM PLANU: Održan prvi sastanak predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Dejana Tomaševića i ministra sporta Zorana Gajića

Новости онлине

17. 12. 2025. u 17:45

Danas je u Ministarstvu sporta održan prvi zajednički sastanak predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Dejana Tomaševića i ministra sporta Zorana Gajića.

ОЛИМПИЈАДА У ПРВОМ ПЛАНУ: Одржан први састанак председника Олимпијског комитета Србије Дејана Томашевића и министра спорта Зорана Гајића

FOTO: OKS

 Sastanku su prisustvovali i član izvršnog odbora OKS, doc. dr Ivan Todorov, generalni sekretar OKS, Damir Štajner, državni sekretar Marko Kešelj, šef kabineta ministra Jovan Knežević kao i pomoćnik ministra Dejan Bojović.  

Tokom sastanka razgovarano je o uspostavljanju jasnih okvira buduće saradnje, kao i o definisanju zajedničkih prioriteta u cilju unapređenja srpskog sporta. Na sastanku je naglašeno da je otvoren, partnerski i konitunuiran dijalog od ključnog značaja, kako bi se stvorio stabilan i efikasan sistem podrške sportistima.

Poseban akcenat stavljen je na koordinaciju aktivnosti i zajedničko delovanje u završnim pripremama za nastupe sportista na Zimskim olimpijskim igrama Milano–Kortina 2026, koje će se održati od 6. do 22. februara.

Učesnici sastanka konstatovali su da je neophodno da saradnja između Ministarstva sporta i Olimpijskog komiteta Srbije bude na najvišem mogućem nivou, imajući u vidu da je i do predstojećih Letnjih olimpijskih igara ostalo manje od tri godine, a da kvalifikacije za nastup na ovom najvećem svetskom sportskom takmičenju počinju tokom naredne godine.

