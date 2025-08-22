Tip Asova

BOJAN ZAJIĆ: Stabek ne gubi sa novim trenerom

Žarko Urošević

22. 08. 2025. u 08:40

* Trener u Vikingu, tipuje Norvešku 1 i 2

БОЈАН ЗАЈИЋ: Стабек не губи са новим тренером

Ilustracija

NORVEŠKA 1

KFUM – HAM KAM 1

Haugesund – Valerenga 3+

Brine – Stromsgodset 3+

MOLDE – TROMSO 3+

Sarpsborg – Kristijansund GG

NORVEŠKA 2

Egersund – Osane 3+

Mjondalen – Hod 1X

Od – Kongsvinger GG

RANHAJM – STABEK X2, GG

Raufoš – Lilestrem GG&3+

Skejd – Lin 2 F

Sogndal – Mos 3+

START – OLESUND GG

Tromso želi pobedom da sačuva visoko četvrto mesto, a Molde voli da se nadigrava. Realno je da padnu bar tri gola.

Kod drugoligaša, zanimljiv meč očekujem od Ranhajma i Stabeka, koji je smenio trenera pre ovog kola. Stabek je tik iznad zone ispadanja, ne bi smeo da izgubi, tipujem duplu

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu