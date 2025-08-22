BOJAN ZAJIĆ: Stabek ne gubi sa novim trenerom

* Trener u Vikingu, tipuje Norvešku 1 i 2

NORVEŠKA 1

KFUM – HAM KAM 1

Haugesund – Valerenga 3+

Brine – Stromsgodset 3+

MOLDE – TROMSO 3+

Sarpsborg – Kristijansund GG

NORVEŠKA 2

Egersund – Osane 3+

Mjondalen – Hod 1X

Od – Kongsvinger GG

RANHAJM – STABEK X2, GG

Raufoš – Lilestrem GG&3+

Skejd – Lin 2 F

Sogndal – Mos 3+

START – OLESUND GG

Tromso želi pobedom da sačuva visoko četvrto mesto, a Molde voli da se nadigrava. Realno je da padnu bar tri gola.

Kod drugoligaša, zanimljiv meč očekujem od Ranhajma i Stabeka, koji je smenio trenera pre ovog kola. Stabek je tik iznad zone ispadanja, ne bi smeo da izgubi, tipujem duplu