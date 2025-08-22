BOJAN ZAJIĆ: Stabek ne gubi sa novim trenerom
* Trener u Vikingu, tipuje Norvešku 1 i 2
NORVEŠKA 1
KFUM – HAM KAM 1
Haugesund – Valerenga 3+
Brine – Stromsgodset 3+
MOLDE – TROMSO 3+
Sarpsborg – Kristijansund GG
NORVEŠKA 2
Egersund – Osane 3+
Mjondalen – Hod 1X
Od – Kongsvinger GG
RANHAJM – STABEK X2, GG
Raufoš – Lilestrem GG&3+
Skejd – Lin 2 F
Sogndal – Mos 3+
START – OLESUND GG
Tromso želi pobedom da sačuva visoko četvrto mesto, a Molde voli da se nadigrava. Realno je da padnu bar tri gola.
Kod drugoligaša, zanimljiv meč očekujem od Ranhajma i Stabeka, koji je smenio trenera pre ovog kola. Stabek je tik iznad zone ispadanja, ne bi smeo da izgubi, tipujem duplu
