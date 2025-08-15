Tip Asova

PREDRAG JOKANOVIĆ: Benfika briljira

Žarko Urošević

15. 08. 2025. u 08:00

* Trener u Portugaliji

ПРЕДРАГ ЈОКАНОВИЋ: Бенфика бриљира

Ilustracija

PORTUGALIJA 1

AVS – Kasa Pia 1X

Tondela – Famalikao X2

Gimaraeš – Estoril 1X

ESTRELA – BENFIKA 2

Rio Ave – Nasional 1X

Santa Klara – Moreirense 1X

Alverka – Braga 2

SPORTING – AROUKA 1

Žil Visente – Porto 2

PORTUGALIJA 2

Feirense – Portimonense 1X

Felgueraš – Maritimo X2

Vizela – Porto B 1

Akademiko V. – Fereira 1X

Lusitalija – Šaveš X2

Farense – Torense 1

Sporting B – Leirija X2, GG

Penafiel – Oliveirense 1

Benfika B – Leišoeš 1X

Na stadionu Estrele gostuje Benfika koja briljira na startu sezone. Dvojka je zicer. Takođe, veliki favoriti na svojim mečevima su Sporting, Porto i Braga, dok Gimaraeš slabo igra i neće mu biti lako kod kuće sa Estorilom. Santa Klara je dobra ali i umorna od putovanja u Ligi Konferencije. U drugoj ligi Vizela je najspremija i neće biti iznenađenje ako se naredne godine plasira u prvu ligu.

