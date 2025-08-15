PREDRAG JOKANOVIĆ: Benfika briljira
* Trener u Portugaliji
PORTUGALIJA 1
AVS – Kasa Pia 1X
Tondela – Famalikao X2
Gimaraeš – Estoril 1X
ESTRELA – BENFIKA 2
Rio Ave – Nasional 1X
Santa Klara – Moreirense 1X
Alverka – Braga 2
SPORTING – AROUKA 1
Žil Visente – Porto 2
PORTUGALIJA 2
Feirense – Portimonense 1X
Felgueraš – Maritimo X2
Vizela – Porto B 1
Akademiko V. – Fereira 1X
Lusitalija – Šaveš X2
Farense – Torense 1
Sporting B – Leirija X2, GG
Penafiel – Oliveirense 1
Benfika B – Leišoeš 1X
Na stadionu Estrele gostuje Benfika koja briljira na startu sezone. Dvojka je zicer. Takođe, veliki favoriti na svojim mečevima su Sporting, Porto i Braga, dok Gimaraeš slabo igra i neće mu biti lako kod kuće sa Estorilom. Santa Klara je dobra ali i umorna od putovanja u Ligi Konferencije. U drugoj ligi Vizela je najspremija i neće biti iznenađenje ako se naredne godine plasira u prvu ligu.
