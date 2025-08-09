Tip Asova

DAMIR MIRVIĆ: Anderleht bolji sa rezervama

Žarko Urošević

09. 08. 2025. u 12:15

* Bivši fudbaler Genta (Belgija)

ДАМИР МИРВИЋ: Андерлехт бољи са резервама

Ilustracija

MOJ TIP

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

SUBOTA, 

BRIŽ – SERKL BRIŽ 1

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Vesterlo – Mehelen GG

Gent – St. Žiloaz GG

NEDELjA, 

Luvier – Šarlroa DERBI X2

ANDERLEHT – VAREGEM 1

Standard – Genk X2

ANTVERPEN – OUD HEVERLE 1

Briž je postigao dogovor sa Milanom, koji je za usluge Ardona Jašarija izdvojio blizu 40 miliona evra. Kada se kasa napuni, lakše se igra i pobeđuje, mada je i odnos snaga u gradskom derbiju sa Serklom dobro poznat.

Trener Anderlehta je posle neuspeha na međunarodnoj sceni sa Hekenom čak sedmoricu igrača „sklonio“ iz ekipe. Rezervisti su iskoristili šansu gostovanjem Serkl Brižu (2:0), za očekivati je da dobiju šansu i u narednom duelu protiv Varegema.

Pritisnut lošim startom u prvenstvu, Antverpen ne sme da kiksne i u ovom kolu protiv nedoraslog Heverlea .

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju