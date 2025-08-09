DAMIR MIRVIĆ: Anderleht bolji sa rezervama
* Bivši fudbaler Genta (Belgija)
MOJ TIP
SUBOTA,
BRIŽ – SERKL BRIŽ 1
Vesterlo – Mehelen GG
Gent – St. Žiloaz GG
NEDELjA,
Luvier – Šarlroa DERBI X2
ANDERLEHT – VAREGEM 1
Standard – Genk X2
ANTVERPEN – OUD HEVERLE 1
Briž je postigao dogovor sa Milanom, koji je za usluge Ardona Jašarija izdvojio blizu 40 miliona evra. Kada se kasa napuni, lakše se igra i pobeđuje, mada je i odnos snaga u gradskom derbiju sa Serklom dobro poznat.
Trener Anderlehta je posle neuspeha na međunarodnoj sceni sa Hekenom čak sedmoricu igrača „sklonio“ iz ekipe. Rezervisti su iskoristili šansu gostovanjem Serkl Brižu (2:0), za očekivati je da dobiju šansu i u narednom duelu protiv Varegema.
Pritisnut lošim startom u prvenstvu, Antverpen ne sme da kiksne i u ovom kolu protiv nedoraslog Heverlea .
