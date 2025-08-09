DAMIR MIRVIĆ: Anderleht bolji sa rezervama

* Bivši fudbaler Genta (Belgija)

MOJ TIP

SUBOTA,

BRIŽ – SERKL BRIŽ 1

Vesterlo – Mehelen GG

Gent – St. Žiloaz GG

NEDELjA,

Luvier – Šarlroa DERBI X2

ANDERLEHT – VAREGEM 1

Standard – Genk X2

ANTVERPEN – OUD HEVERLE 1

Briž je postigao dogovor sa Milanom, koji je za usluge Ardona Jašarija izdvojio blizu 40 miliona evra. Kada se kasa napuni, lakše se igra i pobeđuje, mada je i odnos snaga u gradskom derbiju sa Serklom dobro poznat.

Trener Anderlehta je posle neuspeha na međunarodnoj sceni sa Hekenom čak sedmoricu igrača „sklonio“ iz ekipe. Rezervisti su iskoristili šansu gostovanjem Serkl Brižu (2:0), za očekivati je da dobiju šansu i u narednom duelu protiv Varegema.

Pritisnut lošim startom u prvenstvu, Antverpen ne sme da kiksne i u ovom kolu protiv nedoraslog Heverlea .