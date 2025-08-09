Tip Asova

BOJAN ZAJIĆ: Molde u naletu

Žarko Urošević

09. 08. 2025. u 10:35

* Trener u Vikingu, tipuje Norvešku 1 i 2

БОЈАН ЗАЈИЋ: Молде у налету

FOTO: V. N.

NORVEŠKA 1

subota, 

MOLDE – HAM KAM 1

BODO – TROMSO 1

nedelja, 

Brine – KFUM x2

Haugesund – Sarpsborg 2

Sandefjord – Viking GG&3+

NORVEŠKA 2

nedelja, 

Lilestrem – Olesund GG

Hod – Start 3+

KONGSVINGER – STABEK 1

Lin – Ranhajm 3+

Mjondalen – Sogndal GG

MOS – OSANE 1

Od – Raufoš 1

Skeid – Egersund 3+

Fudbaleri Moldea su u naletu, kao i šampion Bodo dok još čeka protivnika u poslednjoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona.

Sandefjord je ove sezone svih osam mečeva pred svojim navijačima završio slavljenički. Izvesno je da će tražiti uspeh i u narednom duelu sa Vikingom, koji ne preza od protivnika i nije navikao da se brani.

