BOJAN ZAJIĆ: Molde u naletu

* Trener u Vikingu, tipuje Norvešku 1 i 2

NORVEŠKA 1

subota,

MOLDE – HAM KAM 1

BODO – TROMSO 1

nedelja,

Brine – KFUM x2

Haugesund – Sarpsborg 2

Sandefjord – Viking GG&3+

NORVEŠKA 2

nedelja,

Lilestrem – Olesund GG

Hod – Start 3+

KONGSVINGER – STABEK 1

Lin – Ranhajm 3+

Mjondalen – Sogndal GG

MOS – OSANE 1

Od – Raufoš 1

Skeid – Egersund 3+

Fudbaleri Moldea su u naletu, kao i šampion Bodo dok još čeka protivnika u poslednjoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona.

Sandefjord je ove sezone svih osam mečeva pred svojim navijačima završio slavljenički. Izvesno je da će tražiti uspeh i u narednom duelu sa Vikingom, koji ne preza od protivnika i nije navikao da se brani.