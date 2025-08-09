BOJAN ZAJIĆ: Molde u naletu
* Trener u Vikingu, tipuje Norvešku 1 i 2
NORVEŠKA 1
subota,
MOLDE – HAM KAM 1
BODO – TROMSO 1
nedelja,
Brine – KFUM x2
Haugesund – Sarpsborg 2
Sandefjord – Viking GG&3+
NORVEŠKA 2
nedelja,
Lilestrem – Olesund GG
Hod – Start 3+
KONGSVINGER – STABEK 1
Lin – Ranhajm 3+
Mjondalen – Sogndal GG
MOS – OSANE 1
Od – Raufoš 1
Skeid – Egersund 3+
Fudbaleri Moldea su u naletu, kao i šampion Bodo dok još čeka protivnika u poslednjoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona.
Sandefjord je ove sezone svih osam mečeva pred svojim navijačima završio slavljenički. Izvesno je da će tražiti uspeh i u narednom duelu sa Vikingom, koji ne preza od protivnika i nije navikao da se brani.
