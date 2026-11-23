U selu Godačica u gledićkom kraju, nadomak Kraljeva, postavljene su mape sa označenim rizičnim lokacijama na ovom području, prvenstveno u okolini Osnovne škole „Olga Milutinović“, sa ciljem da meštani i posetioci Gledićkih planina budu blagovremeno informisani o mogućim opasnostima od poplava, klizišta i drugih vremenskih nepogoda.

M.Miljković Dabić

Ova akcija realizovana je u okviru projekta Udruženja „Fenomena“ pod nazivom „Rešenja zasnovana na prirodi za smanjenje rizika od katastrofa u seoskim zajednicama Srbije“, a mapiranje kritičnih tačaka obavio je Boško Mihailović iz Gorske službe spasavanja Srbije koji je sa ovdašnjim osnovcima održao i edukativnu radionicu o bezbednosti u prirodi.

- Želeli smo da označimo mesta podložna poplavama, klizištima i drugim problemima tokom vremenskih nepogoda. Meštani uglavnom znaju gde se nalaze kritične tačke, ali nam je bilo važno da te informacije budu dostupne i ljudima koji dolaze sa strane – pojašnjava Mihailović.

M.Miljković Dabić Boško Mihailović iz GSS

Postavljene mape sadrže i QR kodove sa dodatnim informacijama o Godačici i Gledićkim planinama, njihovim prirodnim osobenostima i mogućim opasnostima. Nekoliko desetina mapa i plakata već je postavljeno u školi, Mesnoj zajednici, Domu kulture i lokalnoj Pošti, a u okviru projekta sprovedeno je i istraživanje na osnovu kojeg je prof. dr Vladimir M. Cvetković izradio lokalni vodič za smanjenje rizika od katastrofa iz perspektive mladih i žena.

M.Miljković Dabić

- U vreme kada mladi odlaze iz sela i kada nas je ovde sve manje, mnogo nam znači što nas je Udruženje „Fenomena“ uključilo u svoje projekte. Kroz zajednički rad došli smo i do konkretnih rezultata, među kojima je postavljanje ovih mapa, kao i izrada matrice procene rizika i lokalnog akcionog plana sa predlozima za unapređenje zaštite od poplava – kaže Snežana Miletić iz Godačice.

M.Miljković Dabić Snežana Miletić

ZNAČAJ

POSEBAN značaj projekta, prema rečima Snežane Miletić, je uključivanje žena i mladih u prepoznavanje rizika i unapređenje bezbednosti. Formirana je operativna grupa od četiri meštanke, a pokrenuta je i vajber grupa „Info Gledićke planine“ za razmenu informacija i upozorenja o nepogodama koja za sada ima 58 članova.

