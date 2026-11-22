STANJE NA PUTEVIMA: Radovi ka Beogradu, obustave kod Čoke, Jabuke i Feketića
NA POJEDINIM putnim pravcima saobraćaj odvija izmenjeno ili je obustavljen zbog radova, saopštilo je JP "Putevi Srbije".
Auto-put I A reda broj 1 (petlja Kolari - petlja Vodanj, smer ka Beogradu):
U ponedeljak, 23. novembra, od 8 do 15 časova izvodiće se radovi na sanaciji kolovoza, uz zatvaranje vozne i zaustavne saobraćajne trake u zoni radova.
Put II A reda broj 190 (Varvarin, most na Velikoj Moravi - Ćićevac):
Zbog prve faze radova na rehabilitaciji, do 28. decembra saobraćaj će se povremeno odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Put II A reda broj 105 (Čoka - Crna Bara):
Saobraćaj je obustavljen zbog rehabilitacije kolovoza do 31. decembra, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Alternativni pravci su Čoka – Novi Kneževac – Banatsko Aranđelovo – Crna Bara (državni putevi I B br. 13 i II A br. 104) i Čoka – Kikinda – Crna Bara (putevi I B br. 13, I B br. 15 i II A br. 104).
Put I B reda broj 29 (Pljevaljska petlja - petlja Jabuka):
Na deonici od Kijanovića česme do skretanja za naseljeno mesto Jabuka, saobraćaj će biti obustavljen zbog asfaltiranja od 24. do 27. novembra, u periodu od 8 do 16 časova.
Put II A reda broj 113 (Feketić - Vrbas):
Obustava saobraćaja zbog rehabilitacije kolovoza traje do 30. novembra. Vozila se preusmeravaju od Feketića ka Srbobranu (put II A br. 100), a zatim od Srbobrana ka Vrbasu (put I B br. 15).
Na ostalim putnim pravcima i naplatnim stanicama u zemlji saobraćaj se odvija redovno i bez dužih zadržavanja.
Vozačima se savetuje dodatni oprez u zonama gde se izvode radovi i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.
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