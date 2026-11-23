Fudbaleri Malošišta na sjajan način završili su jesenji deo prvenstva Srpske lige Istok, pošto su u okviru 15. kola na domaćem terenu savladali Jagodinu rezultatom 6:2.

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Nekadašnji fudbaler Brage Nikola Stojiljković pratio je ovaj duel direktno sa tribina.

- Današnjoj utakmici i ubedljivoj pobedi našeg tima protiv Jagodine, prisustvovao je nekadašnji reprezentativac Srbije, bivši fudbaler Crvene Zvezde, portugalske Brage, španske Maljorke i mnogih inostranih klubova, naš meštanin Nikola Stojiljković.

Ponosni smo što je Nikola deo naše sportske porodice i što, bez obzira na uspehe i karijeru, nije zaboravio svoje korene. Njegova podrška za nas ima posebnu težinu i predstavlja dokaz da se ljubav prema svom mestu i klubu nikada ne zaboravlja. Hvala na podršci, Nikola! Naši ljudi su naša najveća snaga - stoji u objavi FK Malošišta.